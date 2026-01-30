KPop Demon Hunters, a punto de hacer HISTORIA en los Grammy 2026: estos son los premios que podría GANAR, según la IA

KPop Demon Hunters no sólo rompe récords en streaming. La película de las HUNTER/X también podría hacer HISTORIA en la gala más importante de la industria musical: los Premios Grammy. La 68a edición de los GRAMMYs se llevará a cabo este domingo, 1 de febrero, y KPop Demon Hunters cuenta con un total de cinco nominaciones, pero ¿cuántos de estos premios podría ganar? Le preguntamos a la IA y así respondió: ¡Checa sus predicciones!

¿En qué categorías está nominada KPop Demon Hunters en los GRAMMYs 2026?

KPop Demon Hunters cuenta con un total de cinco nominaciones para la 68a entrega de los Premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Estas nominaciones son:



Canción del Año: Golden

Golden Mejor Interpretación Pop Grupal o en Dúo: Golden

Golden Mejor Soundtrack de una Película, Televisión u otro medio audiovisual: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u otro medio audiovisual: Golden

Golden Mejor Remix: Golden ft. David Guetta

¿Cuántos premios Grammy podría llevarse KPop Demon Hunters, según la IA?

De acuerdo con la IA, KPop Demon Hunters podría resultar vencedora en tres de las cinco categorías en las que se encuentra nominada. Tanto ChatGPT como Gemini coinciden en que el éxito de las Guerreras del Kpop podría triunfar en las categorías de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, Mejor Mejor Interpretación Pop Grupal o en Dúo y Mejor Canción del Año. De ser así, la cinta haría una hazaña HISTÓRICA, especialmente, en las últimas dos categorías, pues estaría destronando a artistas de la talla de Lady Gaga, Kendrick Lamar y Bruno Mars.

¿Cuándo son los Grammy Awards 2026?

Los Premios Grammy 2026 tendrán lugar este domingo, 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La gala de premiación dará inicio en punto de las 7:00 p.m., mientras que la alfombra roja con celebridades comenzará desde un par de horas antes. Entre los artistas que han sido confirmados para actuar en vivo destacan Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Post Malone, por mencionar algunos.