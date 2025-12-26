¡Soop Dogg se luce con Show de Medio Tiempo en partido de Navidad de Vikings vs Lions y suma a HUNTR/X y Andrea Bocelli!

Este 25 de diciembre se llevó a cabo una edición más de la tan esperada jornada de Navidad de la NFL, donde uno de los partidos más esperados fue el de Los Vikings de Minnesota vs los Lions de Detroit, pues se confirmó el acto de Snoop Dogg como acto de Medio Tiempo.

Lejos de lo que parecía un evento típico del rapero, dio un giro total pues contó con la colaboración de Andrea Bocelli y ¡ HUNTR/X !, donde los mejor de tres géneros se unieron para dar un Show de Medio Tiempo para la historia.

¿Cómo fue el Show de Medio Tiempo de Snoop Dogg, HUTR/X y Andrea Bocelli?

En lo que parecía que sería una presentación de rap acompañada de músicos de orquesta animadora y bailarines de hip-hop en un show acercado a lo navideño, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami quienes son las voces de HUNTR/X de la película K-Pop Demon Hunters se robaron el show me una manera épica, donde pudimos escuchar una canción nueva.

Como si esto no fuera lo suficientemente épico, el Maestro Andrea Bocelli se sumó para cerrar con broche de oro una de las presentaciones de música en el deporte más aclamadas de los últimos tiempos, pues dio justamente en el blanco entre espectáculo y tendencia.

¿Esta presentación de Snoop Dogg merecía estar en el Super Bowl?

Si bien, ha habido un gran debate sobre el futuro Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, este acto que reunió a Snoop Dogg y el grupo de K-Pop furor, HUNTR/X se ha robado la atención de todo el mundo, en una de las colaboraciones que seguramente darán más de qué hablar en las próximas semanas.

Por un lado, la película K-Pop Demon Hunters ha roto con todo record desde los visual hasta lo musical, pues en apenas 6 meses de su estreno en streaming, el universo de “Las Guerreras del K-Pop” se ha apoderado del entretenimiento en general, conectando tanto con la audiencia más chica hasta los raperos más “G’s”.