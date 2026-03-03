La actriz y modelo Megan Fox ROMPE el internet con su nueva sesión de fotos

De manera sorpresiva, la actriz y modelo de 39 años, Megan Fox ha regresado a redes sociales, donde posteó una sesión de fotos que ha roto el internet luciendo de una gran manera llamando la atención de sus fanáticos de todo el mundo.

Pareciera que fue ayer cuando apareció en la primera entrega de Transformers de 2007 cuando conquistó la pantalla y al público de todo el mundo, pues aunque su debut en grandes producciones fue cuando esta era una niña, esta película le dio fama internacional, lo que la posicionó como una de las celebridades más buscadas.

¿Cuáles son las fotos de Megan Fox que están rompiendo el internet?

A través de su cuenta de Instagram la también modelo posteó una serie de fotos y un video donde únicamente luce unos tacones, unas medias y una blusa con la siguiente descripción:

“everything is more beautiful because we are doomed”, (todo es más hermoso porque estamos condenados), dejando ver uno de sus lados más sensuales en medio de un futuro incierto dentro de los grandes proyectos de Hollywood, pues en estos últimos años, la actriz ha tenido menor actividad.

¿Megan Fox sigue con Machine Gun Kelly?

Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzaron su relación en marzo de 2020, rápidamente convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento, sobre todo por el modo en el que ambos llevaban su relación.

Fue a principios del 2022 que la pareja se habría comprometido, aunque esto lejos de unir su amor, marcó el inicio de una serie de rupturas que han empañado la relación, pues desde ese año han tenido una gran inestabilidad como pareja, aún cuando se convirtieron en padres en 2025.

Se sabe que la pareja habría terminado definitivamente a finales de 2024 y que justamente a finales de 2025 ambos habrían intentado regresar a la relación, aunque esto no se ha confirmado, donde se especula que ambos siguen solteros y enfocados en la crianza de su hija Blade.