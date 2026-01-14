FOTOS: Así lucía BTS la última vez que estuvieron en México

En los últimos días el internet está explotando gracias al regreso 100% confirmado de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como BTS para este año con una gira mundial que SÍ visitará nuestro país y todo el ARMY no podría estar más contento de este evento histórico.

Fueron más de 4 años de no ver actividad como agrupación debido a que la pandemia frenó lo que sería su última gira y luego de que cada miembro realizara su servicio militar obligatorio en su natal Corea del Sur, lo que nos ha hecho recordar cuál fue la última vez que BTS se presentó en México.

|(Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Cuándo fue la última vez que BTS dio un concierto en México?

La última vez que la agrupación más popular de todo el K-Pop se presentó en México fue el 17 de marzo del 2017 cuando ofrecieron un concierto en la Arena Ciudad de México como parte del festival KCON México, donde también estuvieron grupos como Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.

|Imagen de cortesía

Tras casi una década el mundo de la música ha cambiado completamente, siendo que en aquel entonces la edad aproximada de la banda era mucho menor pues Jin tenía 24, Suga 23, J-Hope 21, RM 20, Taehyung 19, Jimin 19 y Jungkook quien era el menor, tenía 17 años.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?

El día de ayer se hizo completamente oficial que BTS ofrecerá un total de 3 conciertos en México en mayo de este año, siendo los próximos 7,9 y 10 de mayo las fechas que el ARMY se hará sentir más que nunca pues ya serán 9 años del último concierto de esta agrupación en nuestro país.

La preventa especial para ARMY Memberships será el próximo viernes 23 de enero a las 9:00 am, por lo que es importante que tengas todas tus cuentas de Weverse y ARMY bien vinculadas con tu correo de TicketMaster.