¡Mil pesos! Esto costaba ver a BTS la última vez que vinieron a México y esto es lo que costaría este 2026

Este martes se confirmó una de las noticias (y rumores) más esperados de los últimos meses, pues se hizo oficial la presencia de México dentro de la próxima gira mundial de BTS, en lo que es uno de los “comebacks” más grandes de todos los tiempos.

Tras varios años alejados de los escenarios debido a la pandemia y a que cada uno de los integrantes realizó su servicio militar obligatorio, este 2026 BTS lanzará un nuevo disco y con ello una serie de presentaciones por todo el mundo, lo que nos hizo recordar la última vez que estuvieron de gira por allá del año 2018.

¿Cuándo fue el último concierto de BTS en México y cuánto costaban los boletos?

Casi 10 años tuvieron que pasar para que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regresaran a nuestro país luego de su última presentación el 17 de marzo del 2027 en la Arena Ciudad de México, como parte del festival KCON México, donde además estuvieron artistas como: Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.

Aquella ocasión, los precios del KCON México 2017 fueron desde los $1,000 hasta los $4,500 MXN por día pues lo boletos de diferentes tipos donde se incluían beneficios como acceso a la alfombra roja y saludos (M&G) en paquetes superiores, mientras que la entrada a la convención era gratis.

¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de BTS en México este 2026?

También se ha hecho oficial el precio de las entradas de las primeras presentaciones de BTS en Corea del Sur en el Goyang Sports Complex Main Stadium, donde de acuerdo con BigHit Music estos serían los precios:



Sound Check: 264,000 wones ($3,200 mxn)



264,000 wones ($3,200 mxn) General R: 220,000 wones ($2,700 mxn)



220,000 wones ($2,700 mxn) General S: 198,000 wones ($2,400 mxn)

Otro país donde ya se han publicado los precios oficiales de los conciertos de BTS es Japón, donde se presentarán en el Tokyo Dome, cuyos precios son:

