¿BTS tendrá un concierto GRATIS en el Zócalo de la Ciudad de México en 2026? Esta loca teoría despierta dudas dentro del ARMY

Hace unos días que se hizo oficial la nueva gira mundial de el grupo de K-Pop más querido de todos los tiempos: BTS, quienes con este anuncio confirmaron tres conciertos en México y hay un detalle bastante llamativo de este anuncio que ha hecho generar todo tipo de teorías al ARMY mexicano.

Te puede interesar: ¡Mil pesos! Esto costaba ver a BTS la última vez que vinieron a México y esto es lo que costaría este 2026

De acuerdo con el anuncio oficial de BTS, su World Tour llegará a México los próximos jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de este 2026, lo que ha puesto a miles de fieles fans a preguntarse qué pasará con la agrupación el día viernes 8 de mayo que no tienen fecha oficial programada, donde en seguida fans teorizaron sobre un posible concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX.

¿BTS dará un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX?

Si bien, esta es solo una teoría no hay nada confirmado y en realidad es muy poco probable que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presenten de manera gratuita en la capital, aunque en un México que siempre le gana a la IA todo podría pasar, pero lo más seguro es que dejen este día libre para visitar algunos puntos de nuestro país o descansar.

El Zócalo de la CDMX ha sido testigo de conciertos de Justin Bieber, Roger Waters, Rosalía, Paul McCartney, Los Fabulosos Cadillacs... Una gran cantidad de artistas internacionales pero el ver a BTS gratis en la plancha del Zócalo sería un evento único.

Por ahora sólo queda tener la certeza de que la agrupación estará ofreciendo tres conciertos en México donde conseguir boletos será una de las misiones más duras para todo el ARMY, aunque no imposible, por ello nosotros te explicaremos cómo puedes tener más probabilidades para conseguir tu boletos para una de las fechas.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de BTS en México?

Es importante que sepas que este concierto no tendrá alguna preventa bancaria, pero sí habrá una para quienes tengan su membresía oficial ARMY, también conocida como “ARMY Membership”, la cuál si bien no te garantiza un boleto, te dará mayores probabilidades de poder encontrar un lugar.

Para conseguir esta membresía deberás entrar al sitio oficial o en la aplicación de Weverse para iOS o Android para después crear una cuenta con tu correo y elegir a BTS como el grupo a seguir.

Al abrir la Weverse Shop, debes seleccionar la opción global y dar con el apartado de “BTS Global Official Fanclub ARMY Membership”.

Hay ARMY Memberships de diferentes tipos, puesto que cada una ofrece diferentes beneficios, donde la más simple va desde los $22 ($400 mx) hasta los $155 dólares ($2,800 mx).

Esta membresía te dará un número de acceso el cuál podrás usar durante la preventa en la plataforma de TicketMaster la cuál será el próximo día viernes 23 de enero a las 9:00 am.