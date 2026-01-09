Activan preventa para película de Stray Kids: The dominATE Experience ¿En qué cine proyectarán funciones y qué precio tienen las entradas?

Este viernes arrancó la preventa de boletos para la película de Stray Kids: The dominATE Experience y los STAY no podemos estar más felices, pues es una obra que llevamos esperando meses para verla y estamos a días de poder verla y disfrutar de una de las bandas de K-Pop más populares.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. llegarán en la mejor calidad a las salas de cine de todo el mundo, donde además de sumergirnos en esta nueva aventura cantaremos y por qué no, bailaremos.

¿Cuándo se estrena la película de Stray Kids?

Se ha hecho completamente oficial que esta película se estrenará en todo el mundo el próximo viernes 06 de febrero en salas de todo el mundo, pero para sorpresa de muchos nuestro país podrá ver un día antes este estreno, por lo que debes de apartar la fecha del 05 de febrero.

Esto demuestra una vez más que México es uno de los países que más K-Pop consumen en la actualidad, donde grupos como Stray Kids, BLACKPINK, BTS o TWICE y de más son muy bien recibidos e incluso estamos a la expectativa de verlos en vivo.

¿De qué trata la película The dominATE Experience de Stray Kids?

Este proyecto más que una película, combinará elementos como sus conciertos en vivo, donde podremos vivir un poco de lo que fueron sus presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles de su gira ‘dominATE’.

La película dirigida por Paul Dugdale, documentará con imágenes de sus conciertos lo que ha sido el paso de Stray Kids por el mundo así como revelar intimidades de la banda con material detrás de cámaras

¿En dónde ver la película de Stray Kids: The dominATE Experience?

Se ha confirmado que tanto Cinépolis como Cinemex proyectarán esta película en salas de todo el país y de hecho la preventa se encuentra activa, donde hemos podido ver que el precio de los boletos para estas funciones en una sala tradicional van desde los $150 y $195 en 4DX.

Es importante que sepas que esta película únicamente se proyectará por un fin de semana, por lo que podría ser una oportunidad única.