Lanzan tráiler de The DominATE Experience: En qué cines, horarios y días podrás ver la película de Stray Kids en México

La espera global ha terminado, Universal Pictures acaba de revelar el tráiler oficial de Stray Kids: The dominATE Experience , la esperada película/concierto del popular grupo surcoreano de K-pop Stray Kids.

El tráiler que dura 1:35 segundos reveló que el estreno mundial se llevará a cabo el próximo 6 de febrero, además, muestra una experiencia audiovisual impactante sobre la presentación del grupo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Este adelanto también alterna impactantes imágenes del escenario y su iluminación, así como las coreografías explosivas, el cariño del público y momentos íntimos detrás del escenario como las reflexiones de los integrantes sobre el fenómeno que se han convertido.

¿Dónde y cómo ver Stray Kids: The dominATE Experience en México?

Para los Stay mexicanos hay buenas noticias sobre esta proyección, ya que los principales cines del país confirmaron que tendrán funciones de este material.

Cinemex ha confirmado que exhibirán la película, y la preventa de boletos para estas funciones comenzará el 9 de enero, en tanto, Cinépolis aún no oficializa la fecha específica de venta o si habrá preventa como lo ha realizado con otros filmes.

Asimismo, aunque los precios aún no se han publicado oficialmente, se espera que las entradas ronden entre 180 y 400 pesos, dependiendo del cine y el formato elegido.

¿De qué trata Stray Kids: The dominATE Experience?

The dominATE Experience protagonizada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N no es una película convencional ni un proyecto que muestra un concierto: es un híbrido entre film de concierto y documental que captura los espectaculares shows de Stray Kids durante su gira dominATE.

Como se había mencionado anteriormente, esta película/concierto promete mostrar porqué Stray Kids es considerada como la banda de K-pop número uno, a través de su trabajo en equipo, individual y sobre todo ese lado humano que tiene cada integrante.

La película fue dirigida por Paul Dugdale, quien es reconocido por sus trabajos cinematográficos en conciertos de gran formato y producida por Live Nation Studios.