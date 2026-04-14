Así lucirían los integrantes de BTS si fueran personajes de One Piece, según la IA

¿Te imaginas ver a tus idols favoritos de una forma única, como nunca antes? En su versión anime… pero no en cualquier anime, sino en uno de los más top de la actualidad. Así es: aquí te traemos a los 7 integrantes de BTS, la boy band de K-pop más importante del momento, como tus personajes favoritos de One Piece. Todo esto gracias a la inteligencia artificial, que nos permite visualizarlos como nunca antes.

Integrantes de BTS como personajes de One Piece

V como Sanji

Uno de los consentidos del ARMY es, sin duda, V. Su cara juvenil y su estilo único han cautivado los corazones de más de una, pero… ¿te lo imaginas como el rompecorazones de los nakamas? Sin duda, Sanji es su personaje predilecto, pues ambos tienen un corazón noble y un alma enamorada.

Jin como Usopp

Las ARMYs también queríamos ver a Jin en este universo de piratas, pero ¿qué tal verlo como el valiente e ingenuo Usopp? El hombre de las mil y una historias, con corazón de hierro y una habilidad única para salir bien librado gracias a esa suerte que cualquier nakama quisiera tener.

J-Hope como Luffy

Sin duda alguna, el Sombrero de Paja roba foco… y ahora más al verlo con las facciones del emblemático J-Hope de BTS. Con su característico sombrero y chaleco rojo, está más que listo para gritar: ¡Gomu Gomu!

|Crédito: chatGTP

Jimin como Trafalgar Law

Ver a uno de los favoritos de One Piece, pero con el toque icónico de Jimin, es algo que las ARMYs esperaban. Y aquí lo podemos imaginar como uno de los piratas más codiciados de los mares.

|Crédito: ChatGPT

RM como Tony Chopper

El pequeño Chopper siempre ha causado ternura, y por eso el alma rapera de RM contrasta de forma encantadora con las patitas afelpadas del pequeño reno.

Suga como Ace

Sin duda, uno de los momentos más nostálgicos y memorables del anime nos lleva a Ace. Un personaje icónico que, en esta versión, lleva las facciones de Suga: un talento brillante dentro del mundo de los nakamas.

Jungkook como Zoro

Por último, tenemos al menor de los miembros de BTS, quien sin duda encaja como el mismísimo Zoro. Con sus katanas luce increíble… definitivamente, el sueño de todas las ARMYS.