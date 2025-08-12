One Piece episodio 1139: nuevos opening y ending, fecha y hora de estreno

Los fans de One Piece no pueden estar más emocionados y es que el episodio 1139 representa muchas cosas para el legado de Eiichiro Oda. Este nuevo episodio nos llevará a través de un nuevo arco, una nueva aventura y como cada nueva etapa dentro del mundo del anime, viene con nuevo opening y ending. Si quieres conocer todos los detalles, no te preocupes, aquí te los daremos.

One Piece regresa con nuevo opening y ending

Tras uno de los flashbacks más emotivos del anime, los cuales se centraron en la trágica historia de Kuma, la trama regresa al presente: Luffy y su tripulación están atrapados en Egghead mientras se encuentran completamente rodeados por una Buster Call.

La buena noticia es que ya no hay que esperar mucho, pues, el episodio 1139, que llega esta semana y promete acción y sorpresas. La mayor novedad será la presentación de un nuevo opening y un nuevo ending para la serie. La canción de apertura, titulada “CARMINE”, estará a cargo del grupo japonés ELLEGARDEN, y ya pudo escucharse un adelanto en el último tráiler del arco.

Disfruta el opening de este nuevo arco:

El episodio 1139 de One Piece

El anime ha arrancado nuevamente y varios fans, no dudaron en compartir su emoción a través de redes sociales. El capítulo está disponible desde el domingo 10 de agosto, así que si no has tenido oportunidad de disfrutarlo, aún estás a tiempo de hacerlo.

Las noticias del One Piece Day 2025

El One Piece Day 2025 se celebró en Tokio los días 9 y 10 de agosto. El evento trajo consigo varios anuncios en torno a la franquicia y sus productos. La serie Live-action, el anime y el juego de cartas de One Piece fueron los reyes en dicho evento.

