Integrantes de BTS, BLACKPINK, Stray Kids e incluso HUNTR/X se mediarán en una de las galas más importantes en el ámbito de KPop
¿Quién se llevará los reconocimientos a lo mejor del K-Pop?
Recientemente se ha dado a conocer la lista de los artistas nominados a una de las premiaciones más importantes de la industria de la música de todas, donde una de las categorías que más dará de qué hablar es la del K-Pop .
Si bien, hay una gran cantidad de categorías y artistas que se pondrán codo a codo en esta selección de lo mejor del K-Pop, esta antesala de premiaciones nos podría dar una continuación de lo que se verá en los próximos Grammy’s, por lo que son de suma importancia.
Entre miembros de BTS, BLACKPINK también figuran más agrupaciones que han dado mucho de qué hablar tal como ATEEZ, ENHYPEN, Stray Kids o TWICE y una de las más populares del último año: HUNTR/X,quienes también estarán compitiendo por lo que los fanáticos del K-Pop no podrán perderse esta gala.
¿Cuáles son los artistas nominados al artista K-Pop del año?
- JENNIE
- j-hope
- Jin
- LISA
- ROSÉ
¿Cuáles son los nominados al Grupo K-pop del año?
- ATEEZ
- BLACKPINK
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TWICE
Nominadas a Canción K-Pop del año
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
- “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- “JUMP” – BLACKPINK
- “Killin’ It Girl” – j-hope feat. GloRilla
- “like JENNIE” – JENNIE
¿Quién está nominado al Mejor artista nuevo K-Pop?
- 82Major
- AllDay Project
- Cortis
- Hearts2Hearts
- Meovv
¿Cuándo serán los premios iHeartRadio 2026?
Esta gala se realizará el próximo jueves 26 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde además de K-Pop grandes artistas serán reconocidos como lo mejor de la música del 2025 y aunque se esperan grandes sorpresas, las premiaciones podrían estar claras para tanto los críticos y los fanáticos.
En los últimos años el K-Pop y la cultura de Corea del Sur en general, conocida como Hallyu han ganado bastante popularidad en todo el mundo y sobre todo en México, donde poco a poco parece ser una de las corrientes culturales favoritas.
Agrupaciones como BTS han conquistado a México, por lo que su comeback ha llenado a todo el mundo de altas expectativas, pues 4 años sin una de las agrupaciones más queridas han sido bastantes, por lo que lo más probables es que los veamos juntos en esta gala.