¿Lo sabías? Fue aprendiz de una exitosa compañía de K-Pop, nunca pudo debutar como idol y ahora triunfa gracias a K-Pop Demon Hunters

Esta cantante y compositora intentó debutar como una idol del K-Pop, pero lamentablemente no consiguió los resultados que esperaba, aunque eso no la debutó y como “buena guerrera”, siguió en su camino con el fin de cumplir sus sueños.

Aún cuando pasó 10 años como aprendiz en la empresa SM Entertainment, reconocida por haber lanzado grupos como Girls’ Generation y aespa, fue considerada como “muy grande” a los 26 años, por lo que fue rechazada por dicha compañía y nunca pudo debutar, y aunque todo lucía desalentador, EJAE consiguió más del éxito que podía imaginar con K-Pop Demon Hunters.

¿Cómo fue el éxito de EJAE?

Con un panorama poco alentador, EJAE encontró más alternativas para seguir sus sueños y se convirtió en compositora, quien en la actualidad es una de las más buscadas de la industria del K-Pop y trabaja de la mano con grupos como TWICE y aespa.

Aunque en los últimos años ha vivido de lo que más le apasiona, que es la música, este 2025 rebasó todos sus sueños tras haber participado en la película de K-Pop Demon Hunters, al formar parte del equipo creativo de esta película que está siendo un fenómeno mundial.

Además de haber compuesto parte de la banda sonora, dio voz a Rumi, la vocalista principal del grupo ficticio HUNTR/X, e incluso a su trabajo se le atribuye gran parte del éxito de la película e incluso hoy en día se plantea en comenzar una gira como parte de la agrupación de la película.

¿Cuáles son los logros de K-Pop Demo Hunters y HUNTR/X?

HUNTR/X ha llegado a ser #1 global en Spotify con su aclamada canción “Golden”, además de convertirse en el primer grupo virtual en alcanzar el #1 en las listas Global 200 y Global de Billboard, y lograr un “Perfect All-Kill” (PAK) en las listas coreanas.

Aunado a esto, la canción “Golden” superó récords de grupos de K-Pop reales en Billboard, alcanzando el #6 en el Billboard Hot 100.

Por otro lado, la película K-Pop Demon Hunters ha establecido un récord de 236 millones de visitas en streaming a menos de medio año de su lanzamiento, siendo un fenómeno sin precedentes para la animación.