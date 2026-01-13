BTS CONFIRMA conciertos en México para el 2026: estas son las fechas, posibles costos de los boletos y el recinto donde se presentarán

ARMY el día que tanto estábamos esperando llegó, BTS oficializó este 13 de enero los lugares donde se presentarán como parte de su gira mundial, y no cabemos de la emoción al enterarnos que México forma parte del “BTS World Tour 2026”.

Esta mañana la agencia BigHit Music informó que el fenómeno global del k-pop BTS regresará a los escenarios luego de cuatro años de ausencia y los lugares que tendrán la fortuna de ver al grupo surcoreanos son 34 ciudades de América Latina, Asia y Europa.

Esta gira también viene acampada del lanzamiento de su nuevo álbum el cuál será revelado el próximo 20 de marzo.

¿Dónde será el concierto de BTS en México y cuánto costarán los boletos?

Para todo el fandom mexicano BTS pisara tierra azteca el próximo 7,9 y 10 de Mayo, aunque aún no se han confirmado las sedes en México, muchas voces dentro del fandom y analistas consideran que BTS podría elegir recintos emblemáticos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y al ser un concierto con alta demanda los boletos estarían superando los mil pesos.

A continuación te dejamos un estimado del costo de los boletos, así como los posibles lugares donde se presentarían Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.



Estadio Banorte en CDMX: Gracias a su enorme capacidad y tradición en grandes conciertos internacionales el rango de precios estimados sería entre los 3 mil quinientos a 30 mil pesos.



Estadio GNP Seguros en CDMX: Sería el escenario perfecto debido a su gran escala con alta producción y los boletos se estimarían entre los mil 500 hasta los 28 mil pesos.



Estadio Akron en Guadalajara: En este recinto los boletos rondarían entre los 3 mil pesos hasta los 28 mil pesos.



Estadio BBVA en Monterrey: El costo estimado para ver a BTS en Monterrey estarían rondando entre los 3 mil hasta los 30 mil pesos.

Recuerda que la preventa de conciertos grandes en México suele abrir semanas o meses antes del evento, a menudo con códigos especiales para fan clubs o tarjetas bancarias por lo que te recomendamos estar al pendiente de las fechas y horarios ya que debido a la enorme demanda esperada para BTS, los boletos pueden agotarse rápidamente.