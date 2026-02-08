Kanye West anuncia pop-up store de Yeezy en CDMX: ubicación, cómo llegar, fechas y horarios

Tras casi dos décadas alejado de su público mexicano, Kanye West regresó a tierras aztecas con dos exitosos shows en la Monumental Plaza de Toros el 30 y 31 de enero. A escasos días de su triunfante hazaña, el rapero ha anunciado la apertura de una pop-up store de su marca Yeezy en la CDMX. Aquí, te compartimos TODOS los detalles: ubicación, cómo llegar, fechas y horarios, por si gustas darte una vuelta.

Kanye West anuncia pop-up store de Yeezy en CDMX: ubicación y cómo llegar

La pop up- store de Ye en la Ciudad de México estará ubicada en la delegación Cuauhtémoc. La ubicación exacta es: Copenhague 27, Juárez, 06600, CDMX. La forma más sencilla de llegar es en transporte público, ya sea metro o metrobús. La estación más cercana en metro es Insurgentes de la línea 1 (Rosa), donde deberás caminar un aproximado de 7 minutos. Si viajas en metrobús, la estación más cercana es Hamburgo, ya sea de la línea 1 (Roja) o la línea 7 (Verde). Si viajas en la línea 1, la caminata será de 5 minutos. Si lo haces desde la 7, te tomará cerca de 8 minutos llegar.

¿Cuánto tiempo permanecerá abierta la pop- up store de Kanye West en CDMX? Fechas

La tienda con mercancía oficial de Yeezy permanecerá abierta por tiempo limitado. Su apertura será de dos semanas: del sábado, 7 de febrero, al sábado, 21.

¿A qué hora abre la pop-up store de Yeezy en Ciudad de México? Horarios

Los fans de Kanye West podrán acudir por su merch favorita de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. De momento, no se han revelado detalles sobre qué productos y modelos estarán disponibles, por lo que no queda más que esperar.

| Crédito: Instagram @yeezymafia

Kanye West hace historia en México: así fueron sus shows en CDMX

La noticia de la pop-up store llega a escasos días de su regreso a México . El intérprete de “Runaway” se presentó ante 80,000 personas en la Monumental Plaza de Toros México, con dos fechas de 40,000 asistentes cada una. El artista ofreció un show sin precedentes, con un diseño 360° y tecnología de primer nivel. Ye estuvo acompañado de su hija, North West, quien hizo su debut en México, marcando uno de los espectáculos más relevantes en la Ciudad.