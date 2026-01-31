Kanye West: ¡Histórico!; así se vivió el primer concierto del rapero; su hija North West lo acompañó en el escenario luego de dos años

Este viernes 30 de enero de 2026 se llevó a cabo en la Ciudad de México uno de los conciertos más esperados en el año no solo por el impacto que ha tenido Ye, antes llamado artísticamente Kanye West , sino porque esta presentación representa el regreso del rapero, compositor y productor a la música y a los escenarios.

¿Cómo fue el primer concierto de Kanye West en la Ciudad de México?

La noche del 30 de enero se reunieron más de cuarenta mil personas en la Monumental Plaza de Toros México para ver la presentación en vivo de Kanye West. El escenario fue un diseño de 360 grados y la producción destacó principalmente por ser minimalista. Uno de los efectos que generó una atmósfera más íntima fue el humo que estuvo presente en todo el escenario, mismo que; fusionado con las luces, causó una ambientación única al estilo de Ye, quien se caracteriza por no dar presentaciones comunes sino hacer todo un performance lleno de conceptos. Por otra parte, la producción visual fue una de las más aplaudidas debido a que hubo una proyección de Kanye que cubrió todo el escenario. El rapero no contó con coristas ni bandas, lo que convirtió el evento en una presentación única.

¿Cómo fue la aparición de Notrh West en el concierto de Kanye West?

La hija del rapero, North West hizo una aparición cantando a lado de su padre, misma que cautivó a todo el público pues su presencia en el escenario estuvo llena de energía, estilo y mucho talento. Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos cantan juntos ya que en 2024 la pequeña tenía tan solo 10 años y acompañó a su padre al escenario interpretando "Talking / Once Again" en un concierto que el rapero ofreció en París.

¿Cuál fue el setlist de Kanye West en la Ciudad de México?

Las canciones que formaron parte de la presentación del rapero fueron las siguientes:

Can't Tell Me Nothing Ni**as in Paris Mercy Blood on the leaves On sight Black skinhead Power Bound 2 Say you will Only one tt. North West Talking Bomb Everybody Carnival Preacher man Last Breath All The Love Father stretch my hands, pt 1 Famous Fourfiveseconds Run this town All falls down Jesus walks through the wire Touch the sky Good life Homecoming Flashing lights All of the lights Stronger Ghost town Runaway

Hoy, 31 de enero, Kanye West ofrecerá una segunda presentación, de la que no se sabe que cambios tendrá en comparación de la primera ya que se especula que puede contar con la presencia de invitados como Peso Pluma, Travis Scott y Fuerza Regida.