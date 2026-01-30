Todo listo para los conciertos de Kanye West en México: captan a Ye en pleno ensayo en la Plaza de Toros; así será el escenario

¡Estamos a escasas horas de presenciar el tan esperado regreso de Kanye West - ahora, Ye - a México! Tras casi 20 años de su último show en tierras aztecas, el rapero vuelve con dos fechas en la Monumental Plaza de Toros este 30 y 31 de enero. El escenario ya está listo y Ye ya realizó los primeros ensayos y pruebas de sonido. Ahora, sólo queda esperar a que el gran momento llegue.

Todo listo para los conciertos de Kanye West en México: captan a Ye en pleno ensayo en la Monumental Plaza de Toros

De acuerdo con diversos videos que circulan en redes sociales, Kanye realizó su primer soundcheck - ensayo o prueba de sonido - durante la tarde del 29 de enero, un día antes del primer show. En estos se aprecia a la leyenda musical ensayando su canción “Heartless”, mientras supervisa todos los detalles técnicos de su concierto, pues se espera que Ye ofrezca más que un simple espectáculo.

Así será el escenario para los conciertos de Kanye West en CDMX:

El escenario para los conciertos de Kanye West en México es ideal para el recinto. Su diseño es circular, lo que garantiza la visibilidad para cada asistente del evento. Además, se espera que el show esté acompañado de pantallas y proyecciones gigantes, así como un juego de luces de primer nivel, dando como resultado una experiencia visual sin precedentes, pues cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado por el mismo Ye.

¿Cuándo fue el último concierto de Ye en México?

La última vez que Kanye West visitó México fue hace casi 20 años: en el 2008, como parte de su gira Glow in the Dark Tour. En aquel entonces ofreció conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y la Arena Monterrey. Bajo esta línea, su regreso al país es uno de los más esperados por el público mexicano.

¿Qué canciones NO pueden faltar en los shows de Ye en México?

Cada presentación de Kanye West es diferente, por lo que no hay un setlist ya establecido. No obstante, el rapero cuenta con GRANDES éxitos en su repertorio que, sin duda, no pueden faltar. Entre ellos se encuentran canciones como Carnival, Stronger, Saint Pablo, Flashing Lights, Homecoming, Touch the Sky, Ghost Town y, por supuesto, el himno de himnos: Runaway.