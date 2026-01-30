Ye (Kanye West) en la Monumental Plaza de Toros “La México": Posible setlist, horarios y cómo llegar al concierto

Estamos a horas de el par de conciertos de Ye (Kanye West) en la Ciudad de México tras casi 18 años, el rapero, productor, creativo y figura se estará presentando en la Monumental Plaza de Toros “La México” este viernes y sábado en un par de conciertos que ninguno de sus fans se querrá perder por nada del mundo.

A través de los años, Ye se ha hecho de uno de los nombres más reconocidos dentro de la industria de la música y es que ciertamente ha revolucionado la industria de la música y la moda con su visión, por lo que este performance en la CDMX ha generado demasiada expectativa dentro de sus seguidores.

¿Qué esperar del concierto de Kanye West en México?

Aunque hay muchos escépticos, todo apunta a que el rapero originario de Chicago ofrecerá sus dos conciertos como se tiene programado en medio de que su última fecha en Brasil fue cancelada, aunque a poco de las presentaciones no han habido indicios de que esto se repita en la capital mexicana.

Ahora, centrados en el momento que West está viviendo, podemos esperar un par de conciertos únicos, pues este se encuentra haciendo “las paces” de manera pública, donde incluso ha emitido cartas de disculpa y ha aparecido en televisión.

Por otro lado se han rumorado algunos artistas invitados para estos conciertos y aunque no se ha confirmado nada al 100%, hay una gran esperanza de que cuente con Travis Scott, Peso Pluma o Fuerza Regida como invitados especiales.

¿Cuál será el setlist de Ye en la Plaza de Toros de la CDMX?

Por lo general cada presentación de Ye suele ser diferente, durante esta última gira se caracterizó por su manera de soltar intros y demás sorpresas que juntan sus canciones clásicas con sus nuevos proyectos e incluso canciones que no han salido, aunque se puede esperar algo así:



Power (intro)

Can't Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Praise God

Blood on the Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Runaway (intro)

Bound 2

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church in the Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Through the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

Runaway (intro)

Stronger

Runaway



¿A qué hora es el concierto de Ye en la Plaza de Toros?

De acuerdo con el anuncio oficial, el concierto de “El Patrón” se tiene programado que de inicio en punto de las 8:00 pm, aunque tratándose de Mr West la puntualidad podría variar un poco.

Es importante que consideres que los accesos de la Monumental Plaza de Toros “La México” abrirá cerca de las 5:30 pm, para que tomes tus precauciones y puedas llegar sin contratiempos al concierto.

¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros "La México" al concierto de Kanye West?

La Monumental Plaza de Toros "La México" se encuentra ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a unos cuantos metros del Estadio de la Ciudad de los Deportes y su dirección es la cerrada Augusto Rodin 130, donde para llegar en transporte público estas son las mejores rutas.

