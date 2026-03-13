10 K-dramas que te romperán el corazón y amarás ver este puente de marzo 2026

Si planeas quedarte este fin de semana largo en casa, los k-dramas pueden ser una excelente opción para un maratón emocional, pues te harán llorar y te tocarán cada fibra sensible. Estas producciones surcoreanas se caracterizan por historias profundas, romances y finales que dejan al espectador con el corazón roto y que remueven los sentimientos.

Te puede interesar: Los 5 K-dramas imperdibles de marzo: títulos y fechas de estreno

A continuación te dejamos los 10-kdramas que destacan por su carga emocional y que podrás disfrutar en estos días de descanso que inician del 13 al 16 de marzo de 2026, están ordenados desde los más tristes hasta los que igualmente dejan un nudo en la garganta, tú decide cómo iniciar.

El himno de la muerte: (Hymn of Death)

Más que k-drama esta historia destaca por estar inspirada en un hecho de la vida real. El himno de la muerte gira sobre el romance prohibido entre la soprano Yun Sim-deok y el dramaturgo Kim Woo-jin, sin embargo, su trágico desenlace lo convierte en uno de los dramas más desgarradores.

Panchinko: destino y resiliencia (Panchinko)

Este título que ocupa el segundo lugar como uno de los más tristes cuenta la vida de varias generaciones de una familia coreana que migra a Japón por lo que atraviesan situaciones donde son discriminados, se enfrentan a pérdidas y varios sacrificios, cada episodio esta llenó de nostalgia y melancolía que romperán tu corazón.

El guardián: el solitario y gran dios (Goblin)

Este drama se desarrolla con la historia de un ser inmortal condenado a vivir para siempre, por lo que siempre está lleno de tristeza por su soledad eterna pues está destinado a no experimentar el amor.

Treinta y nueve (Thirty-Nine)

Treinta y nueve sacará miles de lagrimas si estás rodeado de amistades verdaderas, pues esta historia trata sobre tres amigas que llevaban una vida “normal” sin embargo, todo cambia cuando una de ellas es diagnosticada con una enfermedad terminal. La serie se centra en la amistad verdadera, aceptación, amor y las pérdidas.}

Mudanzas el cielo (Move to Heaven)

La historia de un joven con síndrome de Asperger que trabaja junto a su tío limpiando las casas y pertenencias de las personas fallecidas te envolverán con cada historia de amor , arrepentimientos y despedidas emotivas, sin duda alguna te recomendamos tener a un lado papel higiénico para limpiarte las lágrimas.

Hotel de Luna

Hotel de luna es un lugar donde se recibe a las almas antes de su descanso eterno, por lo que las historia de los huéspedes y así como la historia de la dueña del lugar hacen que cada episodio tenga un momento nostálgico y desgarrador.

Doona: entre el amor y la fama (Doona!)

Te imaginas reiniciar tu vida desde cero después de haber vivido del éxito, esto es lo que verás en este drama cuando una exestrella del K-pop intenta rehacer su vida lejos de la fama e iniciar un romance, sin embargo esta relación enfrentará momentos de inseguridad, presión pública y heridas emocionales, por lo que lo convierten en un k-drama lleno de altibajos.

Mr Plankton (El señor Plankton)

La historia que cuenta los momentos que atraviesa una persona cuando se le diagnostica una enfermedad terminal te harán vivir emociones de enojo, tristeza y alegría, cuando el protagonista se reencuentra con su exnovia y atraviesan diversas situaciones que fortalecen su relación, sin embargo, todo cambia cuando él ya no tiene más tiempo para seguir a su lado.

Veinticinco, veintiuno (Twenty-Five Twenty-One)

La historia narrada en los años noventa habla sobre el primer amor de una joven esgrimista, sin embargo, este amor tiene que atravesar por complicadas situaciones lo que te hará reflexionar que hay amores que por más intensos que sean no logran sobrevivir con el paso del tiempo.

Si la vida te da mandarinas (When Life Gives You Tangarines)

Una de las historias que te harán sostener el llanto y experimentar nudos en la garganta pues la historia ambientada en la isla de Jeju tocará tu corazón con los sacrificios que hacen las familias, asimismo, su tono nostálgico experimentarás una profunda melancolía.