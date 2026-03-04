Los 5 K-dramas imperdibles de marzo: títulos y fechas de estreno

Marzo llega cargado de emociones e historias que mezclan romance, misterio, comedia y thriller a través de sus estrenos coreanos que prometen dominar el streaming y tu atención por eso aquí te dejamos los 5 títulos imperdibles que llegan en los próximos días.

El beso de sirena:

Este k-drama que promete mezclar romance y suspenso llega el 2 de marzo por Prime Video y tvN, su historia se desarrollará alrededor de un investigador que se adentra en un caso mortal mientras mantiene una relación compleja con una elegante subastadora, su interacción harán que se adentren a un mundo de fraude y asesinatos.

Still Shining y Un novio por suscripción:

Estos títulos se estrenarán el mismo día, el 6 de marzo, la primera propuesta, Still Shining, es un melodrama romántico que aborda la historia de dos examantes que se reencuentran después de 10 años de haberse separado, durante este reencuentro se mezclan varias situaciones donde se da a conocer cómo van sanando sus heridas y hasta de un posible nueva oportunidad.

El segundo estreno, “Un novio por suscripción” es uno de los más esperados por BLINK ya que es protagonizado por Jisoo integrante de la banda surcoreana BLACKPINK, con ella tendrás la oportunidad de disfrutar de una comedia romántica y fantasía digital ya que aborda el tema de las citas virtuales para encontrar el amor, este título llega al streaming con altas expectativas.

Mad Concrete Dreams:

Llega a las pantallas el 14 de marzo, un thriller con tintes de crimen y comedia negra, el tema principal se desarrolla con KiSu-jong un hombre que, agobiado por inmensas deudas tras comprar un edificio ubicado en Seúl, debido a la crisis que atraviesa crea un falso secuestro, sin embargo, todo se descontrola cuando pasa de ser un plan de emergencia a un crimen real.

Climax:

Un drama de tensión política y ambición estará disponible a partir del 16 de marzo mediante plataformas como Disney+ y cadenas asociadas.