Tras meses de espera, finalmente arranca la gira de BTS en México. Este jueves, 7 de mayo, se llevará a cabo la primera de tres fechas programadas para el Estadio GNP Seguros y aquí te compartimos 3 ideas de freebies de última hora para compartir con el ARMY previo al show. ¿Lo mejor? ¡Son fáciles y rápidos de hacer! Así que toma nota.

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3 freebies de última hora para los conciertos de BTS en el Estadio GNP: son fáciles y rápidos de hacer

1. Photocards

Si no quieres llegar con las manos vacías al show, pero cuentas con poco tiempo para hacer obsequios, las photocards son la opción ideal. Sumérgete en línea y elige las imágenes que más te gusten. Una vez que tengas tu documento, imprímelo en papel tipo fotográfico o kromekote y el resultado será precioso. Como tip extra, redondea las esquinas. Esto hará que tus photocards se vean más aesthetic.

2. Pulseras

Otro freebie sencillo y fácil de hacer son las pulseras, mejor conocidas como “friendship bracelets” gracias a Taylor Swift. Sólo necesitas hilo elástico de bisutería, cuentas de letras, figuras y colores y listo. ¡Echa a volar tu imaginación! Puedes hacer pulseras con el nombre de la agrupación, canciones o apodos de los integrantes. ¡Posibilidades hay muchas!

3. Galletas

Si lo tuyo es la cocina, puedes optar por alguna receta sencilla de galletas con pocos ingredientes. Mételas en una bolsita de celofán y ciérralas con un hilo morado, alusivo a BTS. Te recomendamos esta receta de galletas de crema de cacahuate de sólo tres ingredientes: azúcar, huevo y crema de cacahuate. Aquí un tutorial.

Conciertos de BTS en México

Los chicos de BTS llegan a México para ofrecer tres conciertos como parte de su gira, ARIRANG WORLD TOUR. Los shows están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, de la CDMX. Estas presentaciones marcan el regreso de la agrupación tras nueve años alejados de su público mexicano.