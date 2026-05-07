BTS en México: 3 tips para llegar fácil y entrar rápido al Estadio GNP para el ARIRANG World Tour

Los chicos de BTS ya están en México como parte de su gira mundial ARIRANG WORLD TOUR, con la que ofrecerán tres conciertos en el Estadio GNP de la CDMX. La cita será el 7, 9 y 10 de mayo. Si tú o alguien que conoces asistirá a alguno de los shows, aquí te compartimos 3 tips para llegar fácil y entrar rápido al recinto; así que toma nota y haz que tu experiencia sea más amena.

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3 tips para llegar fácil y entrar rápido al Estadio GNP para los conciertos de BTS en México

1. Checa rutas y anticipa tu llegada

A partir de mañana, y durante el resto del fin de semana, se espera una afluencia en la zona del recinto, por lo que te recomendamos salir con tiempo y checar todas las rutas disponibles. Recuerda que el Estadio GNP está ubicado en la Alcaldía Iztacalco. La dirección es Av. Viaducto Río Piedad y Río Churubusco s/n Col. Granjas México, C.P. 08400. Debido al flujo de personas y la ubicación del venue, lo más recomendable es llegar en transporte público, ya sea metro o metrobús.

Si tomas el metro, baja en las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla de la línea 9 (café). Si viajas en metrobús, las estaciones más cercanas son Iztacalco y Goma de la línea 2 (morada). Si prefieres ir en auto, consulta alguna aplicación de GPS para conseguir la mejor ruta. El estadio cuenta con estacionamiento con costo extra, así que lleva efectivo, porque no aceptan tarjeta ni transferencias. El acceso para el estacionamiento es por la puerta 7, 8, 9 o 15. Llega temprano porque los lugares se llenan rápido. Aquí te dejamos los horarios oficiales del evento:

2. Descarga tus boletos en la Wallet

Debido a la zona y la gran cantidad de gente, es probable que no cuentes con señal en tu teléfono o smartphone. Por ello, lo más recomendable es descargar tus tickets en la Wallet. Con este método, el código de barras de tus boletos queda guardado en tu teléfono sin la necesidad de conectarte a internet, lo que facilitará tu acceso al recinto.

3. Revisa la lista de objetos permitidos

Para evitar problemas en la entrada y que tu acceso sea más rápido, te recomendamos echar un vistazo a la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos. De preferencia, lleva una bolsa pequeña y transparente con sólo lo necesario. Así se agiliza el proceso de chequeo y entrada.

Lo más importante: ¡No olvides tu lightstick y disfruta del show!