Los 3 K-dramas de demonios si te gusto k-pop Demon Hunters para disfrutar el día del niño y la niña
Acción, fantasía y un toque oscuro con historias que mezclan demonios, héroes inesperados y mucha emoción. Perfectos para un maratón diferente y divertido.
Si tú y tus hijos los conquistó K-pop Demon Hunters y buscan más títulos que estén llenos de criaturas sobrenaturales, poderes ocultos y personajes que luchan contra fuerzas oscuras, estos K-dramas son la opción ideal para armar un maratón este Día del Niño y la Niña demostrando que la fantasía también puede ser una gran forma de celebrar.
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A continuación te dejamos 3 k-dramas que habla de demonios si te gusto k-pop Demon Hunters.
- El juez del infierno:
Este K-drama mezcla justicia con un toque oscuro y psicológico. La historia trata sobre la vida de un juez que convierte los juicios en un espectáculo público, mientras esconde una personalidad misteriosa que juega con los límites entre el bien y el mal, lo que sería como un demonio moderno que castiga a la sociedad, para ver esta historia debes estar preparado pues consta de 16 capítulos y una sola temporada.
El defensor de fantasmas:
A través de 16 capítulos verás una apuesta distintas de una serie que habla de temas legales, con este título tu atención será conquistada a través de un abogado que es capaz de ver y ser poseído por espíritus mientras resuelve juicios tanto de vivos como de muertos.
Defensor de fantasmas tiene como protagonista a Shin Yi-rang, un famoso abogado que cambia su vida por completo cuando recibe un despacho que sin saber está llenó de espíritus, debido a esta situación, Shin Yi-rang adquiere la habilidad para ver fantasmas sin imaginar que estos serían sus “próximos clientes”.
- Mi adorable demonio:
A través de 16 capítulos y una sola temporada Mi adorable demonio te atrapara con su historia que mezcla romance con lo sobrenatural, ya que, un demonio pierde sus poderes tras involucrarse con una mujer humana, lo que los obliga a formar una alianza inesperada para enfrentar enemigos y sentimientos nuevos.