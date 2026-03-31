Los 8 k-dramas que dominarán en abril 2026: conoce los estrenos y cuándo verlos

Durante este mes de abril que está próximo a comenzar llegan con él importantes títulos de k-dramas que prometen conquistar una vez más a los amantes de estas producciones coreanas que combinan romance, drama, misterio y giros inesperados. Asimismo, llegan estrenos con nuevas apuestas como continuaciones.

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A continuación te presentamos 10 k-dramas que prometen convertirse en tendencia global y maratones obligatorios durante la primavera que se estrenarán durante este abril 2026.