Los 8 k-dramas que dominarán en abril 2026: conoce los estrenos y cuándo verlos
Romance, misterio, emociones intensas y segundas partes marcan los estrenos coreanos que dominarán la conversación este mes de abril.
Durante este mes de abril que está próximo a comenzar llegan con él importantes títulos de k-dramas que prometen conquistar una vez más a los amantes de estas producciones coreanas que combinan romance, drama, misterio y giros inesperados. Asimismo, llegan estrenos con nuevas apuestas como continuaciones.
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A continuación te presentamos 10 k-dramas que prometen convertirse en tendencia global y maratones obligatorios durante la primavera que se estrenarán durante este abril 2026.
- Agotado de ti, (Sold Out on You) es el estreno que abre este mes con importantes títulos de k-dramas, esta historia llegará a plataformas digitales este 1 de abril de 2026 donde la trama se basa en la vida de una presentadora con insomnio y un empresario perfeccionista, al encontrarse todo su encuentro se vivirá lleno de romance y comedia.
- Sabuesos, (Bloodhounds 2) es uno de los títulos más esperados y el cual se estrenará este 3 de abril, este k-drama estrena su segunda parte contando la historia de dos jóvenes boxeadores que se enfrentan a redes de préstamos ilegales y crimen organizado, ahora con riesgos aún mayores.
- La esposa del príncipe del siglo XXI, (21st Century Prince’s Wife) también se estrena el 3 de abril a través de Disney+, esta historia se centra en una heredera millonaria y un príncipe con problemas de identidad, al conocerse vivían un romance marcado con tintes de comedia.
- Hacemos lo que podemos, (We Are All Trying Here) es otro de los estrenos de este mes, este dorama coreano se desarrolla con un grupo de personas que luchan contra sus inseguridades, envidia y la precesión de una vida aparentemente perfecta.
- Las células de Yumi 3, (Yumi’s Cells 3), un título imperdible uy que no te podrás perder ya que se estrenará a través de Disney y HBO Max, la tercera parte de esta historia llega el 13 de abril que contará como Yumi enfrenta nuevos retos amoroso mientras que sus “células” emocionales vuelven a tomar protagonismo en su vida.
- Si los deseos mataran, (If Wishes Could Kill) en este trana un grupo de jóvenes descubren una app que cumple deseos, sin embargo, se debe de pensar que es lo que se quiere pues cada petición tiene consecuencias oscuras de las cuales no se podrá regresar.
- Corona perfecta, (Perfect Crown) llega a las plataformas digitales el 10 de abril, en esta trama se cuenta el drama sobre poder, ambición y secretos dentro de una élite que lucha por mantener su estatus.
- Graduación, (Graduation) llega a plataformas digitales el próximo 20 de abril en ella se contrará lahistoria d euna maestra veterana y su antiguo alumno que se reencuentran años después en una academia privada donde enfrentan sentimientos del pasado mientras lidian con la presión académica y las expectativas sociales.