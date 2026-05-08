3 K-dramas que no sabías que existían y puedes ver en un fin de semana perfectas para maratonear

Si estás pensando entrar al mundo de los k-dramas y no sabes por dónde empezar aquí te dejamos algunos títulos que probablemente no son tan conocidos y que te conquistarán por su historia y personajes, además, que son ideales para ver un fin de semana.

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Asimismo, si eres de los que ya son fan de este género y no sabes qué más ver estos títulos también llamarán tu atención, ya que también son historias de pocos capítulos llenos de historias de romance, intensidad, emocional, comedia, misterio, fantasía y felicidad.

A continuación te dejamos 3 k-dramas que no sabías que existian y puedes ver en un fin de semana.

1- La felicidad

Este k-drama te atrapará por su mezcla de emociones entre suspenso, drama y zombies. Su historia gira en el personaje de Yoon Sae-boom y Jung Yi-hyun, dos amigos que terminan viviendo juntos en un departamento, pero durante esa época una enfermedad amenaza a Corea del Sur, ya que empieza a propagarse y a causar síntomas extraños, ante estos hechos los habitantes quedan atrapados dentro del inmueble mientras el miedo y la desconfianza sacan lo peor de cada persona.

2- ¿Extraordinaria tú?

Este título ha conquistado a gran parte del público que disfruta de los k-dramas ya que toca temas de romance que existe entre la juventud, esta historia se desarrolla con el personaje principal Eun Dan-oh quien descubre que en realidad vive dentro de un cómic y que ni siquiera es el protagonista principal por lo que decide cambiar su destino desafiando las reglas del guión mientras se enamora de una estudiante.

3- El sonido de la magia

Si lo que quieres es cambiar de lo romántico por otra historia que se desarrolle en lo emocional este K-drama es una excelente opción, ya que aquí se sigue la historia de Yoon Ah-yi, una estudiante que ha perdido la ilusión por la vida debido a sus problemas económicos. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a un misterioso mago que vive en un parque quien le recuerda la importancia de soñar.