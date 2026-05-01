5 k-dramas de romance, fantasía y acción que se estrenen en mayo 2026: títulos y fechas de estreno
Este mes de mayo llega con grandes apuestas de K-dramas llenos de elencos populares y estrenos que mezclan romance, comedia, fantasía y hasta superhéroes.
Para los amantes y fans de los K-dramas este mes de mayo 2026 promete ser uno de los más fuertes por el estreno de varios títulos que mezclarán romance, comedia, superhéroes y acción.
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Asimismo, este mes trae de regreso a las pantallas varios rostros conocidos, como los que vimos en k-dramas que han tenido éxito como: Si la vida te da mandarinas, Belleza Verdadera, Mentiras ocultas en mi jardín etc.
A continuación de tejamos 5 K-dramas que se estrenarán en mayo 2026 y que prometen atraparte desde el primer segundo en el que inicien así como sus historias que tocarán temas sorprendentes
- Mi némesis real:
Este estreno llega el próximo 8 de mayo, en este k-drama se apuesta por una historia donde una villana de la era Joseon es ejecutada pero despierta en el cuerpo de una actriz de 2026, donde tendrá que enfrentarse a un poderoso heredero. Sin duda alguna este título promete mezclar romance con comedia y fantasía.
- La leyenda del soldado cocinero:
La leyenda del soldado cocinero (The legend of kitchen soldier) es un título que pinta para ser uno de los más divertidos en este mes de mayo y el cual se estrenará el día 11. Esta historia se centrará en la vida de un joven que entra al Ejército sin imaginar que al ser reclutado se convertirá en una leyenda culinaria.
The WONDERfools:
Para el 15 de mayo se tiene programado el estreno de The WONDERfools, hasta el momento es el k-drama más esperado del año ya que reune a importantes estrellas coreanas como Park Eun-bin, Cha Eun-woo, Kim Hae-sook, Choi Dae-hoon, Im Seong-jae y Son Hyun-joo.
Este k-drama se basará en un grupo de personas que cuentan con habilidades especiales al grado de ser llamados superhéroes pues tendrán que enfrentar amenazas mientras lidian con sus propias vidas que están hechas un caos.
- Azure Spring:
Azure Spring llegará a las pantallas el próximo 11 de mayo, el cual se basará en un drama juvenil que sigue nuevas y segundas oportunidades ya que sus personajes buscan reconstruir su vida tras momentos difíciles.
- Profesionales de los 50:
Para el día 22 de mayo se tiene programado el estreno de Fifties Professionals (Profesionales de los 50), la cual contará una historia que rompe estereotipos al centrarse en adultos mayores que aún buscan el éxito, amor y nuevas oportunidades de vida.