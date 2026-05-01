5 k-dramas de romance, fantasía y acción que se estrenen en mayo 2026: títulos y fechas de estreno

Para los amantes y fans de los K-dramas este mes de mayo 2026 promete ser uno de los más fuertes por el estreno de varios títulos que mezclarán romance, comedia, superhéroes y acción.

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Asimismo, este mes trae de regreso a las pantallas varios rostros conocidos, como los que vimos en k-dramas que han tenido éxito como: Si la vida te da mandarinas, Belleza Verdadera, Mentiras ocultas en mi jardín etc.

A continuación de tejamos 5 K-dramas que se estrenarán en mayo 2026 y que prometen atraparte desde el primer segundo en el que inicien así como sus historias que tocarán temas sorprendentes

