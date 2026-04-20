3 K-dramas románticos que debes de ver si eres primerizo y quieres empezar en el mundo coreano
Los K-dramas han ganado popularidad por su historias adictivas, emociones intensas y protagonistas inolvidables y estas series son la puerta perfecta al universo de los dramas coreanos.
Si eres de los que han escuchado hablar de los K-dramas y tú ni idea de lo que esta sonando alrededor de ellos por lo que has decidido adentrarte al mundo de estas historias coreanas, toma nota que hay un detalle importante que no debes dejar a un lado, ya que, debes empezar con aquellas historias que se consideran como las correctas paraque hagan la diferencia y te convenzan de seguir viendo estos doramas.
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El romance coreano últimamente ha ganado popularidad debido a que mezcla emociones profundas, giros inesperados y personajes entrañables que enganchan desde el primer capítulo.
A continuación te dejamos 3 K-dramas imperdibles para empezar en este viaje de las historias coreanas.
Ángeles de la última misión:
Ángeles de la última misión es un título imperdible con el que debes empezar a ver los K-dramas, ya que, durante sus 16 capítulos te dejarás conquistar por su trama y mezcla de romance con fantasía. La historia trata sobre un ángel que recibe la misión de encontrarle el amor a una bailarina que ha perdido la fe tras quedarse ciega. Sin embargo, en el proceso de ayuda comienzan a nacer sentimientos de él hacia ella, lo que provoca que este amor sea imposible.
Lo mejor de todo es que es de una sola temporada, así que tienes la oportunidad de dejarte llevar por un drama conmovedor y visualmente hermoso.
Propuesta Laboral:
Si hablas con un fan de los K-dramas en sus recomendaciones seguro estará “Propuesta Laboral”, ya que su historia ha conquistado a más de uno y se encuentra en el top de los títulos más exitosos.
Este k-drama que tiene una sola temporada y 12 episodios es ligera, divertida y sobretodo romántica, ya que todo inicia con una cita a ciegas, tras este encuentro se desata una trama llena de malentendidos, química explosiva y escenas memorables. Este dorama es ideal para quienes buscan algo fácil de ver y entretenerse al mismo tiempo.
- Belleza Verdadera:
Belleza verdadera, es un k-drama que si nunca has visto una historia coreana aquí tienes el punto de partida perfecto para enamorarte del género, ya que, durante 16 episodios de una sola temporada esta historia que sigue la vida de varios estudiantes pero principalmente de una joven que transforma su apariencia gracias al maquillaje para enfrentar el bullying te enganchará gracias a su trama fresco, divertido y romántico.