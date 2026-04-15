6 K-dramas BASADOS EN LA VIDA REAL que te harán ver el amor de otra forma, son perfectos para ver durante el mes de abril 2026
Estas historias inspiradas en hechos reales demuestran que el amor no siempre es perfecto pero sí humanamente profundo y son ideales para maratonear durante este mes..
Sin duda los k-dramas que tratan de fabulosas historias de amor son las que dominan las pantallas, sin embargo, hay títulos basados en la vida real que se convierten en una opción ideal para quienes buscan algo más que finales felices.
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A continuación te presentamos 6 k-dramas inspirados en hechos reales, históricos o testimonios que muestran el amor desde una perspectiva cruda, intensa y profundamente emocional, son perfectos si deseas inspirar y reflexionar sobre lo que significa amar en la vida real.
- El himno de la muerte:
Este K-drama que está basado en hechos reales destaca por un romance trágico debido a que se desarrolla en la relación de la soprana Yun Sim-deok y el dramaturgo KimWoo-jin, quienes vivieron un amor imposible.
- Mudanzas al cielo:
Otro relato real que ha conquistado a los fans de los k-dramas es Mudanzas al cielo, una historia que remueve todos los sentimientos con episodios llenos de amor y despedidas a través de los objetos que han dejado las personas que han pasado a otro plano mostrando vínculos que trascienden la muerte.
- Señal:
Señal, es otro drama que está basado en sucesos y crímenes reales que no se pudieron resolver, sus episodios destacan por mezclar suspenso con relaciones humanas profundas donde el tiempo y el destino ponen a prueba los lazos emocionales.
- A través de la oscuridad:
A través de la oscuridad es otro título que sorprende por ser un proyecto basado en hechos reales, el cual está inspirado en el primer perfilador criminal de Corea, durante sus capítulos te dejas envolver por sus historias humanas marcadas por el dolor.
- Los guerreros Hwarang:
Este k-drama que está ambientado en la dinastía Silla, es otro título basado en la vida real principalmente de figuras históricas de la época que destacan por vivir un romance juvenil en medio de conflictos políticos e ideas y formación militar.
- La emperatriz Ki:
La historia de “La emperatriz Ki” está basada en la vida real de una de las figuras más importantes en la historia de Corea, este personaje combina poder, ambición y amor dentro de una historia donde los sentimientos también juegan un papel importante como estrategias.