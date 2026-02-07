-
¡Increíble! Bad Bunny podría llegar a FORTNITE con "Baile Inolvidable” en el Super Bowl 2026
Uno de los temas más exitosos de la carrera de Benito podrían ser parte del universo de Fortnite
ÚLTIMA HORA: Muere Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, a los 47 años
El mundo de la música está de luto. Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años. La banda informó su muerte a través de un comunicado.
Todos los conciertos de Cristian Castro en México, por si no alcanzaste boleto en el Auditorio Nacional
El “Gallito Feliz” regresa a México para presentar su Tour 2026 en diferentes ciudades del país, no solo en la CDMX
ÚLTIMA HORA: Muere famoso DJ hijo de Lil Jon, a los 27 años: esto es lo que se sabe
El mundo del hip-hop está de luto tras confirmarse la muerte de Nathan Smith, mejor conocido como DJ Young Slade e hijo del famoso rapero Lil Jon.
VIDEO: Los Simpsons envían una felicitación a Bad Bunny previo a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026
El medio tiempo del Super Bowl 2026 es uno de los eventos más emocionantes que se vivirán este fin de semana y Los Simpsons no dejaron pasar el momento para felicitar a Bad Bunny.
"Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad": La leyenda de la música Sting anuncia el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso
El regreso del dúo que ha revolucionado la música alternativa está más cerca de lo que creemos, así lo ha confirmado Sting
¡A bailar! Anuncian un sonidero masivo en el Zócalo de la Ciudad de México; fechas y más
¡A sacar los prohibidos! Anuncian un Gran Baile de Sonideras y Sonideros en el Zócalo de la CDMX.
Luto en la música: Muere ganador de 6 Grammys a los 90 años
El músico LaMonte McLemore formó parte de la agrupación vocal The 5th Dimension, que ganó fama y reconocimiento en los años 60 y 70. Murió a los 90 años.
Taylor Swift estrena video musical de “Opalite” con Domhnall Gleeson, Cillian Murphy y más: estos son TODOS los cameos
Taylor Swift está de estreno con el lanzamiento de su nuevo video musical: Opalite, protagonizado por Domhnall Gleeson. Cillian Murphy, Lewis Capaldi y más también aparecen.
Señalan a Justin Bieber tras filtración de videos del after de los Grammys 2026, aseguran que se habría ido sin su esposa
Una nueva polémica ha seguido a Justin Bieber luego de que se filtraran videos de el after de los Grammys 2026
