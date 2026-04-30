5 k-dramas perfectos para ver con tu mamá este 10 de mayo

Si te gusta pasar el tiempo con tu mamá y ambas disfrutan de los dramas surcoreanos, les armamos un plan. Este Día de las Madres 2026 es el día perfecto para disfrutar de alguna de estas cinco opciones. Estas historias tienen romance, familia y emociones profundas, así que no te preocupes de ver escenas incómodas con ella. Estos k-dramas celebran el amor maternal, nos enseñan un poco sobre las segundas oportunidades; es por eso que esta lista es ideal para compartir el 10 de mayo en casa, en pijama y con palomitas.

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5 k-dramas para ver con tu mamá este Día de las Madres

Estas son 5 historias que podrás disfrutar junto a tu mamá si ambas gustan de los k-dramas.

1. Hi Bye, Mama!

Esta es una linda historia, pero prepárate porque seguro te hará llorar y abrazar más fuerte a tu mamá. Este k-drama nos cuenta la historia de una madre fallecida que recibe la oportunidad de volver al mundo por unos días para reencontrarse con su hija (con solo ver la sinopsis ya dan ganas de llorar). En definitiva, les hará reflexionar sobre el valor de pasar el tiempo en familia.

2. Crash Landing on You

Una historia cargada de romance y corazón familiar. Esta historia nos trae la historia de un romance que nos deja en claro que los lazos familiares también son muy importantes. Este te lo recomendamos si tú y tu mamá son de las que aman las historias más intensas.

stick with you as crash landing on you intro🤎 pic.twitter.com/w3qgK8z8Nm — 너는 나만의 (@spesyong) April 8, 2026

3. Reply 1988

Si tú y tu mamá quieren una aventura que las conmueva y les haga sentir auténtico cariño y unión familiar, esta es una gran opción. La película retrata la vida familiar y lo que significa una relación entre padres e hijos de una forma muy auténtica.

4. Thirty-Nine

Hay fans de todo, y si tú y tu mamá prefieren ver retratadas en el k-drama historias más realistas, esta es su mejor opción. Nos cuenta la historia de tres amigas a las que les llega el momento de enfrentar los retos y las decisiones difíciles de la vida adulta.

5. Hometown Cha-Cha-Cha

Por último, tenemos para ti una historia llena de personajes entrañables que hablan sobre los valores familiares de una forma muy agradable y sin que tengas que llorar. Con estas historias te relajarás con tu mamá y les dejará un buen sabor de boca.

¿Cuál vas a ver?