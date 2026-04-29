Se vuelve VIRAL video de Jungkook de BTS por su baile durante concierto que dejó la boca abierta al ARMY

Este es uno de esos videos que nadie esperaba y que ahora nadie puede dejar de ver. Y es que Jungkook de BTS se volvió tendencia mundial tras viralizarse un video de su presentación durante un concierto en Tampa, Florida. En el video que ya supera los 1.7 millones de reproducciones en menos de 120 horas, lo vemos bailando la canción “Baepsae” con una coreografía que sorprendió a los fans no solo por su dedicación y su esmero en el baile, sino por lo revelador que resulta el pantalón del cantante. El momento rápidamente se apoderó de las redes sociales y ha sido inevitable para el ARMY no reaccionar.

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¿Qué pasó en el concierto de BTS?

Los hechos ocurrieron durante una de sus presentaciones en Estados Unidos. Las fans disfrutaban de la vibra y el concierto, pero mientras lo grababan, el cantante ejecutó movimientos más intensos de lo habitual. Jungkook, muy confiado, mostró una actitud muy atrevida en el escenario y muchas ARMY quedaron impactadas.

¿Por qué el video se volvió viral tan rápido?

Los movimientos del artista y la tela con la que estaba hecho su pantalón no dejaron nada a la imaginación. Muchas ARMY escribieron sorprendidas por lo que vieron y cómo el artista “lo movía”. Fue por eso que se compartió en miles de publicaciones en diferentes plataformas, robando suspiros de alguna que otra ARMY emocionada. Algunas fans resaltan su simpática forma de bailar, mientras otras se muestran en shock.

¿Cuándo llega la gira de BTS a México?

Hasta el momento se sabe que BTS se presentará en el emblemático Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Este evento se da como parte de su gira mundial Arirang. Las ARMY mexicanas están más que emocionadas, pues no solo es su regreso a México, es su regreso oficial a los escenarios.