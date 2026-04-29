5 k-dramas de romances, aventura y amistad para disfrutar este MEGAPUENTE de mayo 2026
Este fin de semana que se llevara a cabo el megapuente, que va del 30 de abril al 4 de mayo, es el pretexto ideal para ver un k-drama libre de estrés y apuros, por eso aquí te dejamos algunos títulos que podrás disfrutar durante estos días.
El megapuente de mayo es la oportunidad perfecta para desconectarse y sumergirse en historias que combinan romance con aventuras a través de distintos k-dramas que te harán no pararte de tu lugar y perderte de un segundo de estas narraciones.
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Durante estos días de descanso son la oportunidad perfecta para que te dejes llevar por tútilos que hablan de amores imposibles, mundos fantásticos o misiones llenas de adrenalina, además, de ver impresionantes conexiones entre los protagonistas que te harán creer en las segundas oportunidades o hasta en el amor real.
A continuación de dejamos 5 k-dramas de historias intensas, personajes entrañables o giros inesperados que podrás ver durante el megapuente de mayo 2026.
- Aterrizaje de emergencia en tu corazón:
Aterrizaje de emergencia en tu corazón es uno de los títulos más queridos por los fans de este género, pues en él gira la historia de una heredera surcoreana que por accidente termina en Corea del Norte, sin embargo, por problemas políticos su llegada puede terminar en tragedia, pero al conocer a un oficial que decide ayudarla comienza a surgir una historia de amor que ni ellos se esperaban.
- Descendientes del sol:
A través de una sola temporada con 16 capítulos “Descendientes del sol” te conquistará con su historia sobre la conexión que surge entre un capitán de fuerzas especiales y una doctora mientras enfrentan misiones peligrosas en zonas de conflicto. La serie mezcla acción militar con una intensa historia romántica.
- El rey: Eterno monarca:
En este k-drama te veras envuelto en una histora que comienza con un emperador de Corea descubre un universo paralelo donde conoce a una detective, al estar frente a frente comienzan a trabajar juntos para enfrentar amenazas que cruzan dimensiones mientras su relación se vuelve cada vez más profunda.
- Alquimia de almas:
Si buscas una historia que abarque fantasía y magia “Alquimia de almas” es ideal, pues en ella se habla de una poderosa hechicera atrapada en otro cuerpo, sin embargo, al cruzarse con un joven noble que busca cambiar su destino comienza a surgir una relación donde se mezcla romance, acción y hechos sobrenaturales.
- Goblin:
Goblin es un clásico dentro de la lista de títulos imperdibles, pues habla de un ser inmortal que busca a una persona capaz de poner fin a su vida, pero en el proceso encuentra el amor.