5 k-dramas de romances, aventura y amistad para disfrutar este MEGAPUENTE de mayo 2026

El megapuente de mayo es la oportunidad perfecta para desconectarse y sumergirse en historias que combinan romance con aventuras a través de distintos k-dramas que te harán no pararte de tu lugar y perderte de un segundo de estas narraciones.

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Durante estos días de descanso son la oportunidad perfecta para que te dejes llevar por tútilos que hablan de amores imposibles, mundos fantásticos o misiones llenas de adrenalina, además, de ver impresionantes conexiones entre los protagonistas que te harán creer en las segundas oportunidades o hasta en el amor real.

A continuación de dejamos 5 k-dramas de historias intensas, personajes entrañables o giros inesperados que podrás ver durante el megapuente de mayo 2026.