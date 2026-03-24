10 k-dramas de terror que no te dejarán dormir si eres amante del miedo; ideales para sustituir una noche de películas en abril 2026

Para los amantes de la cultura coreana el género de terror es uno de los más destacados y consumidos debido a sus historias intensas, giros inesperados y escenas que te ponen la piel de gallina, por lo que si eres fan del suspenso sobrenatural aquí te dejamos 10 k-dramas de miedo que puedes sustituir por las noches de películas durante el mes de abril de 2026.

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Los títulos que te dejaremos más adelante demuestran que el terror coreano va más allá de los sustos, mezcla emociones, crítica social y tramas profundos que te atrapan desde el primer episodio y son los ideales para un maratón obligatorio.

