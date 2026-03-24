10 k-dramas de terror que no te dejarán dormir si eres amante del miedo; ideales para sustituir una noche de películas en abril 2026
Desde espíritus atrapados hasta posesiones y misterios oscuros podrás experimentar a través de estos dramas coreanos imperdibles si eres amante del miedo.
Para los amantes de la cultura coreana el género de terror es uno de los más destacados y consumidos debido a sus historias intensas, giros inesperados y escenas que te ponen la piel de gallina, por lo que si eres fan del suspenso sobrenatural aquí te dejamos 10 k-dramas de miedo que puedes sustituir por las noches de películas durante el mes de abril de 2026.
Te puede interesar: Los 5 K-dramas imperdibles de marzo: títulos y fechas de estreno
Los títulos que te dejaremos más adelante demuestran que el terror coreano va más allá de los sustos, mezcla emociones, crítica social y tramas profundos que te atrapan desde el primer episodio y son los ideales para un maratón obligatorio.
- Tienda de luces (Light Shop)
Una de las apuestas de Disney Puls es este k-drama de 8 capítulos, en el que la oscuridad y la oscuridad son las principales protagonistas, durante 1 temporada se narra cómo un grupo de personas con traumas del pasado es atraído a una misteriosa “tienda de luces” que se encuentra en un callejón oscuro, donde espíritus y secretos del más allá se entrelazan.
- Reino (Kingdom)
Este k-drama que está conformado por dos temporadas y un especial narra la historia sobre los efectos de una plaga ya que convierte a los muertos en criaturas sedientas de sangre, lo que provoca que exista una lucha por sobrevivir y descubrir la verdad.
- El huesped (The Guest)
Este título que consta de 16 capítulos y una temporada y que podrás encontrar en Prime Video, narra la historia de una médium, un sacerdote y un detective que se enfrentarán a demonios que poseen cuerpos humanos, sin duda una serie oscura y perturbadora que te desequilibra tus emociones.
- Rumbo al infierno (Hellbound)
Si eres de los que busca historias con seres sobrenaturales esta serie que consta de una temporada y solo seis capítulos narra como estos seres aparecen y se unen para condenar a las personas al infierno provocando caos y fanatismo en la sociedad.
- Estamos muertos (All of Us Are Dead)
Un clásico son los zombies, esta titulo te atrapará con su historia que se desarrolla a partir de un brote zombie que invade una escuela lo que orilla a los estudiantes a luchar por sobrevivir.
- El espíritu maligno (Revenant)
Otras de las apuestas que puedes encontrar dentro de Disney Plus es “El espíritu maligno” la cual trata sobre una joven que es poseída por un espíritu, mientras un hombre con habilidades especiales intenta descubrir la verdad de lo que realmente está pasando.
- Extraños del infierno (Strangers from Hell)
En Prime Video se encuentra disponible este k-drama de suspenso que a través de sus 10 capítulos y una temporada te envolverá con la historia de un joven que se muda a un edificio lleno de vecinos inquietantes que esconden oscuros secretos ¿te atreves a ver Extraños del infierno?
- La maldición (The Cursed)
Si te gustan las historias de investigación y suspenso este dorama coreano reúne esos elementos, pues su narrativa trata sobre una periodista de investigación quien está trabajando en descubrir a una empresa vinculada con fuerzas ocultas y rituales malignos.
- Dulce Hogar (Sweet Home)
Este k-drama que tiene dos temporadas te sorprenderá con el seguimiento de humanos que se transforman en monstruos según sus deseos más oscuros, lo que provoca terror dentro de un edificio. Descubre qué pasará con los personajes luego de enfrentar este secreto.
- Agujero negro (Dark Hole)
Este título que está disponible en Prime Video trata sobre como un humo misterioso convierte a las personas en criaturas violentas, mientras los sobrevivientes buscan la manera de escapar a estos hechos sobrenaturales.