Grupos de K-Pop que deberías escuchar si te gusta ENHYPEN

Está semana se anunció el próximo concierto de ENHYPEN en la Ciudad de México, noticia que hizo emocionar a todos sus ENGENE mexicanos, pues en los últimos años se han posicionado como una de las agrupaciones de K-Pop más destacadas de la última época.

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Aunque se formaron en 2020, el mundo ha cambiado de gran manera desde ese año, en especial la forma en la que se consume el K-Pop y en general la cultura Hallyu, misma que se expandió a pasos agigantados, por lo que te compartiremos algunas agrupaciones que probablemente no conocías y que te gustarán si te gusta la música de ENHYPEN.

Nuevas agrupaciones de K-Pop que deberías escuchar si te gusta la música de ENHYPEN

Si algo ha caracterizado a ENHYPEN desde su surgimiento es su sonido y la personalidad que cada miembro del grupo aporta, mismo rasgo que los hace únicos y frescos, por lo que si te gustan los sonidos pop, R&B, hip-hop, alternativos e incluso EDM, tes gustarán estas recomendaciones:

TXT: Este grupo es musicalmente muy cercano, sobre todo por la manera en que producen y trabajan ambas agrupaciones se les llega a asociar en este atmósfera del K-Pop.

&TEAM: Otra agrupación que se les llega a relacionar debido a su estilo músical y a la energía que los integrantes proyectan en el escenario.

Stray Kids: La intensidad y los ritmos para bailar es algo que caracteriza a las canciones de estas agrupaciones.

LE SSERAFIM: Aunque suelen ser enérgicos, también se les asocia a lo “oscuro” e incluso el misterio, siendo otro rasgo distintivo.

WayV: Otra banda que podría gustarte si disfrutas canciones con vibras más suaves e incluso melódicas gracias a su versatilidad.

TEN: Este artista solista podría hacerte conectar con las atmósferas y ritmos que maneja con su gran calidez.

Curtis: Si exploramos su lado alternativo y enérgico, esta es una gran opción si quieres salir de la rutina del pop.

¿Cuándo es el concierto de ENHYPEN en la Ciudad de México?

ENHYPEN estará llegando a la Arena CDMX el próximo 11 de julio como parte de su gira ‘BLOOD SAGA’ con la que seguramente conquistarán al público azteca en esta presentación que promete ser única.

La preventa de los boletos será este miércoles 22 de abril en punto de las 10:00 am y la venta general al público será el viernes 24 a la misma hora.