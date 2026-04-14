ENHYPEN confirma fecha en México: sede, cuándo salen a la venta los boletos y precios del World Tour Blood Saga

¡Ya es oficial! ENHYPEN confirma su visita a México como parte de la gira mundial “BLOOD SAGA”. La cita será el próximo 11 de julio en la Arena CDMX y aquí te compartimos todo lo que debes saber sobre uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del k-pop: fechas de la preventa, venta general, posibles precios y más.

¿Cuándo salen los boletos de ENHYPEN en México? Preventa, venta general y más

La preventa para fans inicia el próximo 22 de abril en punto de las 10:00 a.m. (hora del centro de México); mientras que la venta anticipada para tarjetas de crédito de Banco Azteca inicia un par de horas después. La venta general arranca el 24 de abril a las 10:00 a.m. Aquí un listado más detallado con fechas y horarios:



Preventa ENGENE Club Fan: de las 10:00 a.m. del 22 de abril a las 10:00 p.m. del 23 de abril. Esta venta sólo es con un registro previo en enhypenbloodsagatour.com

de las 10:00 a.m. del 22 de abril a las 10:00 p.m. del 23 de abril. Esta venta sólo es con un registro previo en Preventa Banco Azteca (crédito): de las 12:00 p.m. del 22 de abril a las 11:59 p.m. del 23 de abril

de las 12:00 p.m. del 22 de abril a las 11:59 p.m. del 23 de abril Venta general: a partir de las 10:00 a.m. del 24 de abril

¿Cómo y dónde comprar boletos?

Los boletos para el concierto de ENHYPEN en México estarán disponibles en el sitio web oficial de Superboletos y las taquillas del recinto (Arena CDMX).

ENHYPEN World Tour Blood Saga en México: ¿Cuánto cuestan los boletos? Posibles precios

De momento, no se han revelado los precios oficiales para el evento. No obstante, se espera que estos oscilen entre los $1,000 y $6,000 pesos, según la cercanía al escenario, como suele suceder en este tipo de eventos. También se espera la venta de paquetes especiales (VIP), con acceso anticipado al evento, soundcheck, un recuerdo especial y un gafete distintivo de la zona. Debido a los beneficios, los costos de estos tickets serían más elevados. Por ahora, no queda más que esperar a que revelen el mapa y los precios específicos.

ENHYPEN viene a México tras la salida de Heeseung

La visita de ENHYPEN a México se produce luego de la salida de Heeseung, quien decidió abandonar el grupo para enfocarse en su carrera en solitario bajo el nombre de Evan. Dicho esto, los miembros que visitarán tierras aztecas el próximo 11 de julio son: Jungwon, Ni-ki, Jake, Sunghoon, Sunoo y Jay.