9 frases de dramas coreanos en español que puedes usar en tu día a día para ser más interesante

Si eres fan de los dramas coreanos, sabes que no solo se trata de historias intensas y romances, sino también de diálogos que quedan grabados para siempre. Muchas de esas frases tienen una profundidad emocional y una elegancia que tú misma puedes usar a diario.

Aquí reunimos nueve de esas frases de K-Dramas en español que no vas a olvidar jamás y que, si las usaas a diario, quedarás como una conocedora de la cultura oriental.

¿Cuáles son las mejores frases de dramas coreanos en español?

Aquí está escrito: Iré tan lejos solo para verte. Puedo hacer cualquier cosa si eso significa poder verte. Y esta es mi respuesta: Yo también te extrañé. - 'Alquimia de las Almas'

¿Sabes qué tienen en común mi amor por ti y esta tarjeta de crédito? No tienen límites. No hay límites en absoluto. - 'Propuesta de Negocios'

Soy feliz estando contigo. ¡Para ser feliz, tengo que estar contigo! - 'Extraordinary Attorney Woo'

¿Existe el destino predeterminado? Como un destino inevitable que no podemos cambiar ni desafiar. Si existe Sol, mi destino es que, sin importar en qué momento nos encontremos, pasado, presente o cualquier otro, me enamoraré de ti. - 'Lovely Runner'

Te deseo suerte. Pasar por esta vida es, de todos modos, la primera vez para todos. - 'Porque esta es mi primera vida'

“Si atrapas una hoja de arce que cae, te enamorarás de la persona con la que caminas”. - 'Goblin'

“Quiero estar en ese tipo de relación... donde siento que el cansancio del día desaparece con solo abrazarte una vez”. - '¿Qué le pasa a la secretaria Kim?'

Siempre pienso en lo que perdí, tú siempre piensas en lo que puedes ganar. Quiero vivir como tú. - 'Veinticinco, Veintiuno'

“Proteger a los demás viene después de protegerte a ti mismo.” - 'La Leyenda del Mar Azul'.

Lista de 5 dramas coreanos que tienes que ver por streaming

Si quieres ser fan hecho y derecho de los dramas coreanos, entonces debes de conocer cuáles son los mejores. Según IMDb, la lista es la siguiente: