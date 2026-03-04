inklusion logo Sitio accesible
9 frases de dramas coreanos en español que puedes usar en tu día a día para ser más interesante

Elige la mejor frase de K-Dramas que te identifique y no olvides ver las mejores series

dramas coreanos frases
Hay dramas coreanos que te dejan con una hermosa reflexión. |(ESPECIAL)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si eres fan de los dramas coreanos, sabes que no solo se trata de historias intensas y romances, sino también de diálogos que quedan grabados para siempre. Muchas de esas frases tienen una profundidad emocional y una elegancia que tú misma puedes usar a diario.

Aquí reunimos nueve de esas frases de K-Dramas en español que no vas a olvidar jamás y que, si las usaas a diario, quedarás como una conocedora de la cultura oriental.

¿Cuáles son las mejores frases de dramas coreanos en español?

  • Aquí está escrito: Iré tan lejos solo para verte. Puedo hacer cualquier cosa si eso significa poder verte. Y esta es mi respuesta: Yo también te extrañé. - 'Alquimia de las Almas'

  • ¿Sabes qué tienen en común mi amor por ti y esta tarjeta de crédito? No tienen límites. No hay límites en absoluto. - 'Propuesta de Negocios'

  • Soy feliz estando contigo. ¡Para ser feliz, tengo que estar contigo! - 'Extraordinary Attorney Woo'
  • ¿Existe el destino predeterminado? Como un destino inevitable que no podemos cambiar ni desafiar. Si existe Sol, mi destino es que, sin importar en qué momento nos encontremos, pasado, presente o cualquier otro, me enamoraré de ti. - 'Lovely Runner'
  • Te deseo suerte. Pasar por esta vida es, de todos modos, la primera vez para todos. - 'Porque esta es mi primera vida'
  • “Si atrapas una hoja de arce que cae, te enamorarás de la persona con la que caminas”. - 'Goblin'

  • “Quiero estar en ese tipo de relación... donde siento que el cansancio del día desaparece con solo abrazarte una vez”. - '¿Qué le pasa a la secretaria Kim?'
  • Siempre pienso en lo que perdí, tú siempre piensas en lo que puedes ganar. Quiero vivir como tú. - 'Veinticinco, Veintiuno'
  • “Proteger a los demás viene después de protegerte a ti mismo.” - 'La Leyenda del Mar Azul'.

Lista de 5 dramas coreanos que tienes que ver por streaming

Si quieres ser fan hecho y derecho de los dramas coreanos, entonces debes de conocer cuáles son los mejores. Según IMDb, la lista es la siguiente:

  1. Yungnyoung-i Nareusya
  2. Woo, una abogada extraordinaria
  3. Cheolinwanghoo
  4. Gwaenchanhan, Sarangiya
  5. Saikojiman Gwaenchanha
