9 frases de dramas coreanos en español que puedes usar en tu día a día para ser más interesante
Elige la mejor frase de K-Dramas que te identifique y no olvides ver las mejores series
Si eres fan de los dramas coreanos, sabes que no solo se trata de historias intensas y romances, sino también de diálogos que quedan grabados para siempre. Muchas de esas frases tienen una profundidad emocional y una elegancia que tú misma puedes usar a diario.
Aquí reunimos nueve de esas frases de K-Dramas en español que no vas a olvidar jamás y que, si las usaas a diario, quedarás como una conocedora de la cultura oriental.
¿Cuáles son las mejores frases de dramas coreanos en español?
- Aquí está escrito: Iré tan lejos solo para verte. Puedo hacer cualquier cosa si eso significa poder verte. Y esta es mi respuesta: Yo también te extrañé. - 'Alquimia de las Almas'
- ¿Sabes qué tienen en común mi amor por ti y esta tarjeta de crédito? No tienen límites. No hay límites en absoluto. - 'Propuesta de Negocios'
- Soy feliz estando contigo. ¡Para ser feliz, tengo que estar contigo! - 'Extraordinary Attorney Woo'
- ¿Existe el destino predeterminado? Como un destino inevitable que no podemos cambiar ni desafiar. Si existe Sol, mi destino es que, sin importar en qué momento nos encontremos, pasado, presente o cualquier otro, me enamoraré de ti. - 'Lovely Runner'
- Te deseo suerte. Pasar por esta vida es, de todos modos, la primera vez para todos. - 'Porque esta es mi primera vida'
- “Si atrapas una hoja de arce que cae, te enamorarás de la persona con la que caminas”. - 'Goblin'
- “Quiero estar en ese tipo de relación... donde siento que el cansancio del día desaparece con solo abrazarte una vez”. - '¿Qué le pasa a la secretaria Kim?'
- Siempre pienso en lo que perdí, tú siempre piensas en lo que puedes ganar. Quiero vivir como tú. - 'Veinticinco, Veintiuno'
- “Proteger a los demás viene después de protegerte a ti mismo.” - 'La Leyenda del Mar Azul'.
Lista de 5 dramas coreanos que tienes que ver por streaming
Si quieres ser fan hecho y derecho de los dramas coreanos, entonces debes de conocer cuáles son los mejores. Según IMDb, la lista es la siguiente:
- Yungnyoung-i Nareusya
- Woo, una abogada extraordinaria
- Cheolinwanghoo
- Gwaenchanhan, Sarangiya
- Saikojiman Gwaenchanha