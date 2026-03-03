MARATÓN: Los 18 mejores animes cortos y completos para ver en streaming

Si estás buscando un anime buenísimo que puedas terminar en pocos días (o incluso el mismo día) y que esté completo en streaming, estas elecciones favoritas de todo fan del manga te van a fascinar, pues tienen entre 11 y 16 capítulos que valen totalmente la pena.

Algunos son clásicos, mientras que otros podrían ser descubrimientos que no tenías en el radar. Checa la lista y anota los que más te llamen la atención.

¿Cuáles son los mejores animes cortos para ver completos?

1. Death Note

Es el clásico que todos tienen que ver. Trata sobre un estudiante brillante que encuentra un cuaderno capaz de matar a cualquier persona cuyo nombre escriba en él. Lo que comienza como una cruzada “justiciera” se convierte en un duelo psicológico brutal entre mentes maestras.

2. Erased

Un hombre con la habilidad de retroceder en el tiempo regresa a su infancia para evitar una serie de asesinatos. Un anime de suspenso, drama y un misterio que te atrapa desde el primer capítulo.

3. Death Parade

Después de morir, las personas llegan a un bar donde deben jugar para revelar la verdad de sus almas. Reflexiona sobre la moral, la culpa y la naturaleza humana.

4. Parasyte -the maxim-

Un adolescente es infectado por un parásito alienígena que toma su mano derecha. Juntos deberán sobrevivir mientras otros parásitos devoran humanos. Acción con fuerte crítica social.

5. Anohana: The Flower We Saw That Day

La historia de este anime trata sobre un grupo de amigos distanciados vuelve a reunirse cuando el espíritu de su amiga fallecida aparece frente a uno de ellos. Es un drama emocional sobre culpa y duelo.

6. Steins;Gate

Un excéntrico “científico loco” descubre cómo enviar mensajes al pasado. Lo que parecía un juego termina en una conspiración científica con consecuencias devastadoras.

7. The Promised Neverland (Temporada 1)

Este cuenta la historia de un grupo de niños que descubre el oscuro secreto del orfanato donde viven. Inteligencia, estrategia y tensión constante en una historia de supervivencia.

8. Violet Evergarden

Una exsoldado intenta entender las emociones humanas trabajando como escritora de cartas. Visualmente hermosa y profundamente conmovedora.

9. Cowboy Bebop

Es un clásico. Cazarrecompensas espaciales recorren el sistema solar mientras cargan con su pasado. Acción, jazz y filosofía en una obra ya clásica.

10. Devilman Crybaby

Un joven se fusiona con un demonio para combatir una invasión infernal. Violento, crudo y con un potente mensaje sobre la humanidad.

11. Terror in Resonance

Dos adolescentes genios cometen atentados en Tokio dejando acertijos como pista. Thriller psicológico con crítica política.

12. Horimiya

Dos estudiantes aparentemente opuestos descubren sus verdaderas personalidades fuera de la escuela. Romance juvenil fresco y realista.

13. Angel Beats!

Un grupo de jóvenes despierta en una especie de limbo escolar donde deben superar sus traumas antes de trascender. Mezcla comedia, acción y lágrimas.

14. Elfen Lied

Una mutante con poderes telequinéticos escapa de un laboratorio. Violento y polémico, pero con un trasfondo trágico.

15. Odd Taxi

Un taxista aparentemente común se ve envuelto en la desaparición de una joven. Diálogos brillantes y misterio urbano.

16. Charlotte

Adolescentes con poderes sobrenaturales limitados intentan llevar una vida normal, hasta que todo escala a algo mucho más serio.

17. Ping Pong the Animation

Dos amigos compiten en el mundo del tenis de mesa profesional. Más que deporte, es una historia sobre talento, presión y crecimiento personal.

18. Summertime Rendering

Un joven regresa a su isla natal para un funeral y descubre un misterio ligado a copias oscuras de las personas. Un anime de suspenso, bucles temporales y mucha tensión.

¿Por qué el anime es tan adictivo?

Para algunas personas, el anime es muy adictivo se echan maratones completos con cientos de capítulos. Según el portal escpecializado en animación japonesa GameQuitters, estos productos, así como el manga y las novelas gráficas, han repuntado en popularidad por la facilidad de encontrarlos en plataformas como Netflix, HBO Max y Disney Plus.

Según indican, algunas de las razones por la saque muchos están viendo ánime podría deberse al FOMO, es decir, al miedo de perderse algo. También como una forma de escapar de la vida cotidiana, el aburrimiento y una conexión social con un grupo de personas.