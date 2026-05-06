ARMY DENUNCIA a revendedores llevándose Merch Oficial de BTS antes de su venta oficial

Con la presentación de BTS en la Ciudad de México se ha generado desde un inicio el poder que tiene la banda surcoreana, pues desde que se anunciaron las fechas de preventa y venta de boletos estos se agotaron rápidamente donde se denunció el acaparamiento por parte de revendedores y hoy que se realiza la venta de merch oficial se escribe un nuevo episodio con ciertas irregularidades.

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A través de redes sociales fans que se encontraban previo al arranque de la venta oficial de mercancía de BTS comenzó a difundir material que mostraba a revendedores llevándose cientos de artículos, aunque se supone que esta actividad se mostraba como limitada y segura hay videos que demuestran todo lo contrario.

Aparentemente, organizadores y equipo de trabajo de la agrupación había señalado que para evitar la piratería y garantizar que los productos lleguen directamente a los fans se señaló que para poder acudir a la venta oficial se tenía que hacer con un previo registro, horarios escalonados y posible límite de compra por persona, hoy las imagenes viralizadas muestran que no se respetó lo antes señalado, ya que se dio acceso a los revendedores y estos se han llevado gran parte de la mercancía, según testigos, en su momento se les indicó que no eran revendedores, sino personas que estaban "acomodando" los productos, algo que nadie aparentemente cree.

Decir que están “acomodando mercancía” es la excusa más tonta, amenazando a ARMY que trabaja, que se formó desde muy temprano para alcanzar merch. ¿Qué más tiene que pasar para que haya más claridad para ARMY? @hybe_latam pic.twitter.com/1bwSa8nqsC — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) May 6, 2026

¿Por qué se hizo la venta controlada de Merch de BTS?

Como se mencionó anteriormente, la venta de merch oficial fue anunciada hace unos días y se detalló que sería bajo un control estricto para evitar filas descontroladas y evitar que una sola persona compre grandes cantidades. Asimismo, se sabe que el stock no se libera de golpe, pues solo se pone a la venta ciertos artículos mediante bloques y horarios para asegurar que haya disónibilidad a lo largo del día.

El contexto en la CDMX hace estas medidas aún más relevantes, pues en eventos masivos, es común encontrar bazares y vendedores informales que ofrecen artículos inspirados en los artistas, pero sin autorización oficial. Estos productos, aunque accesibles, no garantizan calidad ni autenticidad, lo que afecta tanto a los fans como a la industria, por lo que hoy es cuestionable cómo es que se les dio prioridad a los revendedores y se les esta dejando llevar altas cantidades de mercancia, además, se cuestionan el costó, pues ahora será más caro.