BTS llega al Zócalo de la CDMX: fecha y hora para verlos

No, no estás soñando, ARMY, podrás ver a los integrantes de BTS antes de lo que pensabas, pues es oficial que la popular agrupación de k-pop se encuentra en la Ciudad de México. Esta mañana se anunció de manera oficial que la agrupación surcoreana acudirá este miércoles alrededor de las 5:00 de la tarde a Palacio Nacional, ubicado frente al Zócalo capitalino. Los chicos podrán salir a uno de los balcones a saludar a ARMY, lo cual ya ha provocado la euforia entre los fans mexicanos, quienes ya comenzaron a organizarse para intentar ver aunque sea unos segundos a RM, Jungkook, Jimin, V, Jin, SUGA y J-Hope.

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¿A qué hora llegará BTS y dónde podrían verlos los fans?

De manera oficial se anunció que todo ocurrirá alrededor de las 5:00 PM, pero debes tomar en cuenta que este tipo de visitas a este nivel pueden llegar a tener algunos retrasos por temas de seguridad. Se espera que se concentre una importante cantidad de fans en el Zócalo capitalino. Los chicos saldrán al balcón para saludar a las ARMY que lleguen al punto de encuentro. Te recomendamos llegar con anticipación para encontrar un buen lugar.

¿Por qué BTS estará en Palacio Nacional?

De acuerdo con la información que se ha difundido, esto se debe a una carta que se le había hecho llegar al gobierno de Corea del Sur y los productores del popular grupo de K-pop. El presidente surcoreano Lee Jae-myung mencionó que le emocionaba el enorme cariño que le tiene el público mexicano a la cultura, música y, sobre todo, al grupo BTS.

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2. Light It Up: The Real Mexican Wave (durante “Swim”)

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Las ARMY envían un importante mensaje a los fans

Es importante recordar que la ARMY tiene un mensaje de organización y respeto para los integrantes de BTS, por lo que llevan varios días impulsando mensajes sobre respetar la privacidad de los integrantes y evitar empujones o aglomeraciones peligrosas. Algo que hay que tomar en cuenta para evitar accidentes, mostrar organización y sobre todo cariño y respeto a los chicos de BTS en esta oportunidad.

