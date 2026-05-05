ARMY manda IMPORTANTE mensaje ante la visita de BTS en México: “no, no los viste”

Algunos fans han asegurado que los integrantes de BTS ya están en CDMX, por lo que el fandom ARMY ha comenzado a viralizar un mensaje claro y contundente en redes sociales: “No los viste”. Por si no te ha quedado claro, la idea es básicamente respetar la privacidad de los idols durante su estancia en el país. El mensaje se ha compartido en las diferentes plataformas como TikTok y X para que no invadan su espacio personal. Esto se debe a que algunos han comenzado a rumorear con videos y fotos, posible información y avistamientos del grupo de K-Pop.

También te puede interesar: ¿BTS ya está en México? Estas FOTOS y VIDEOS lo confirmarían

BTS llega a México



Hay algo más importante que nuestra emoción: su seguridad, su privacidad y el respeto que merecen como personas.



NO los sigan

NO vayan al aeropuerto

NO esperen afuera de su hotel

NO invadan sus espacios personales



Esto NO es apoyo.

Eso es acoso. pic.twitter.com/4iCz2eNlI7 — Tapitas de Jinnie (@tapitasdejinnie) May 4, 2026

¿Cuál es el mensaje de ARMY sobre BTS?

En una de las publicaciones de perfiles oficiales de fans se lee: “¿Viste a BTS en la calle? No los viste. ¿Conoces su ubicación? No la conoces.” El mensaje es bastante claro: pedir a las fans que respeten a BTS durante su visita en nuestro país, pues entienden que muchas querrán seguirlos por todos lados. Sin embargo, eso no es amor, es acoso y lo quieren evitar. Otro perfil de fans dice: “Amar a BTS también es saber respetar su descanso y espacio personal, ¿cierto, ARMY?”. Un claro mensaje que pide con respecto a hacerlos sentir bienvenidos, tranquilos y en casa.

¿Por qué ARMY lanzó este mensaje ahora?

Desde hace unas horas se ha difundido información sobre la supuesta llegada del grupo a nuestro país. Algunas fans planean buscarlos y dar con ellos a como dé lugar, pero las ARMY buscan que los chicos tengan una visita tranquila. Algunas fans han decidido concentrarse para verlos en su hotel, y al ver su privacidad en riesgo, las ARMY buscan impedirlo.

#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_MEXICO



Amar a BTS también es saber respetar su descanso y espacio personal, cierto #ARMY? 🇲🇽🔥❤️



Seamos conscientes ahora que BTS estará en nuestro país y hagamos que se sientan en casa 🏠 🇲🇽💜 pic.twitter.com/NfhCP0zbSG — México With Bangtan 🇲🇽 (slow) (@mexwithbts) May 5, 2026

¿Qué opinan las fans de BTS?

Los fans están completamente de acuerdo con la propuesta. De hecho, en redes sociales se leen comentarios como:



“Amooo que todas las ARMY mexas estamos en el mismo barco, listas para funar a cualquier loca que se le ocurra seguir, filtrar información, ubicación o acosar a los chicos durante su estancia en México”.

estamos en el mismo barco, listas para funar a cualquier loca que se le ocurra seguir, filtrar información, ubicación o acosar a los chicos durante su estancia en México”. “Si de verdad los amamos, lo demostramos respetando su tiempo fuera del escenario. Porque si México no es un lugar seguro, simplemente no van a querer regresar.”

No hay duda, las ARMY han demostrado una y otra vez su enorme capacidad de organización y su aún más grande cariño por la agrupación. Estamos seguros de que con todo esto, los chicos tendrán una estancia única en la CDMX.