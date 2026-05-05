¿BTS ya está en México? Estas FOTOS y VIDEOS lo confirmarían

Estamos a unos cuantos días del concierto y varios fans de BTS han comenzado a viralizar fotos y videos que supuestamente confirmarían que el grupo de k-pop ya anda por tierras mexicanas para sus conciertos en CDMX de mayo 2026. Las ARMY son fans de corazón y se mantienen muy al pendiente de todas las señales que den, no solo los integrantes, sino también los miembros del crew que los acompaña. Fue así como dieron con la llegada de BTS a México, ya que supuestamente el camarógrafo de la agrupación, Kim Sungmin, publicó en su cuenta imágenes del aterrizaje del avión en nuestro país.

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BIENVENIDO A MÉXICO BTS 🇲🇽



• El camarógrafo de BTS, Kim Sungmin, publicó en su cuenta imágenes del aterrizaje del avión en México ✈️ pic.twitter.com/IXrqhLH10v — ale ; ʙᴛs ⊙⊝⊜ (@btswingsjm7) May 5, 2026

¿Qué muestran las fotos y videos virales de BTS?

Las fans ya están dando la bienvenida a la popular agrupación de K-pop, BTS, luego de que se difundieran fotos y videos hechos por un miembro del crew de la banda de Corea del Sur. El camarógrafo subió un video del avión sobrevolando y aterrizando en la Ciudad de México, donde además se leía el texto: Hola!! México City!!". Los videos ya son virales en redes sociales y los fans han empezado a buscar la manera de encontrarlos en la CDMX.

El avión con BTS y su staff ya está en México 🥰💜

Bienvenidos a México #BTS#BTS_ARİRANG #borahe

Yolys pic.twitter.com/pHUBkBfwZa — ⟭⟬ BTS ARMY INFINITY ⟬⟭∞⁷ (@BTSARMYINFINIT7) May 5, 2026

¿BTS ya está en la Ciudad de Mëxico para sus conciertos?

Hasta el momento nadie lo ha confirmado de manera oficial; sin embargo, es muy probable que ya se encuentren en México debido a que deben preparar el escenario y descansar un poco antes de su presentación. Recordemos que este tipo, aunque muy emocionante, puede ser agotador.

BTS tendrá Pop-Up Store en México

Si quieres asistir a la BTS POP-UP: ARIRANG, debes saber que esta estará ubicada en Colima 194, colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. La tienda estará instalada por tiempo limitado, del 8 al 11 de mayo de 2026, es decir, cuatro días para que los fans puedan recorrer el lugar y adquirir artículos de colección. Contará con un horario de 10:00 am a 8:00 pm, pero recuerda que el cupo es limitado, así que te recomendamos llegar temprano, ya que se irá administrando el ingreso.