Abren bazar con merch de BTS en la Ciudad de México antes del concierto en el Estadio GNP Seguros

Es oficial, estamos a tan solo cinco días de que BTS pise tierras aztecas, hecho que tiene emocionadas a miles de armys ya que la banda regresa a México luego de se presentará por última vez en el país en marzo de 2017, es por eso que si vas a asistir a una de sus presentaciones te decimos cuál es el nuevo bazar en dónde encontrarás merch increíble.

¿Dónde comprar merch de BTS en Ciudad de México?

Este 2 y 3 de mayo saliendo del Metro Santa Anita línea 8 (sobre Coyuya, salida al deportivo) podrás encontrar un bazar con merch de la banda. El horario en el que podrás comprar será de 11:00 am a 7: 00 pm por lo que te recomendamos estar a tiempo. Algunos de los productos que podrás encontrar son bolsas tote bag de pana, gorras y paliacates bordados, peluches de tu bias favorito, chamarras de gamuza con la estética del nuevo álbum de la banda “ARIRANG”, bolsas para ir al mercado, fundas para tu army bomb, stickers, diademas de tu bias preferido, llaveros, camisetas y mucho más.

Por otro lado, también podrás comprar merch en la nueva pop-up disponible en Ciudad de México dónde tendrás que hacer un registro previo para asistir. Sin embargo, cada uno de los productos es especial y cuenta con diseños únicos.

BTS POP-UP: ARIRANG en CDMX: Día, lugar y hora para asistir

La BTS POP-UP:ARIRANG en la Ciudad de México es un hecho y podrás asistir este 8, 9, 10 y 11 de mayo en Colima 194, Roma Norte. El horario para poder ingresar será desde las 10: am hasta las 8: 00 pm. Es importante que seas puntual para ingresar a tiempo.

¿Cómo registrarte para asistir a la BTS POP-UP:ARIRANG en la Ciudad de México?

El registro iniciará este 01 de mayo de 2026 a las 5:00 pm CST y 4:00 pm PT y finalizara este 11 de mayo a las 8:00 pm CST y 7:00 pm PT. Te presentamos los pasos para que realices tu registro de forma correcta.

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