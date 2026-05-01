Pop Up Store de BTS en la Ciudad de México: Este es el merch OFICIAL que podrás comprar

Hace unas horas se confirmó que BTS tendrá su Pop Up Store en la Ciudad de México como parte de su paso por nuestro país cuando estén presentándose en el Estadio GNP con la gira ‘ARIRANG 2026’, en unos de los conciertos más esperados del año.

Si tú al igual que nosotros estás emocionado por lo que será el paso de BTS y lo que significa esta Pop Up Store, te contaremos algunos detalles que debes saber si quieres comprar merch oficial de esta agrupación de K-Pop que ha marcado un antes y después en la música.

¿Qué merch puedo comprar en la Pop Up Store de BTS en México?

Se ha comunicado a través de canales oficiales de HYBE que esta Pop Up Store tendrá mercancía oficial de BTS y de sus miembros, donde podrás encontrar:



T-Shirt (BTS)

T-Shirt (RM)

T-Shirt (Jin)

T-Shirt (SUGA)

T-Shirt (j-hope)

T-Shirt (Jimin)

T-Shirt (V)

T-Shirt (Jung Kook)

Tour T-Shirt (ARIRANG)

Hoodie Roja

Hoodie Negra

Bolsas

Pines

Tazas

BTS Official Light Stick Bag

Multi Strap

Llaveros de Mini Skateboard

Link Keychain

Message Keychain

Gorras

Hair Clip

Hair Pin

Funda para Laptop

Abanico

Mesa

Chopsticks

Vela Roja

Vela Negra

Tapón de vino

ARMY! Esto es lo que te espera en el BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México.



🔸 Álbum 'ARIRANG' disponible en 3 versiones:

Rooted in Korea / Rooted in Music / Living Legend

🎁 Incluye 1 photocard aleatoria por cada álbum comprado.

🔸 Una exhibición especial sobre Arirang que… pic.twitter.com/gIBdgW9QuI — HYBE Latin America (@hybe_latam) May 1, 2026

¿Cómo será el registro para asistir a la POP UP ARIRANG de BTS?

El registro es este 01 de mayo de 2026 a las 4:00 pm y deberás seguir los siguientes pasos:



Ingresa a > Weverse > Más > Weverse Spot <.

Clic en > BTS POP UP: 'ARIRANG' en Ciudad de México <.

Inicia sesión con tu Weverse Account para realizar la reserva.

Puedes realizar una reserva por persona.

Consulta tu QR de entrada en el historial de reservas o en tu correo.

De momento no se ha revelado el precio que estos artículos del merch oficial de BTS puedan tener, pero con el fin de que todo el ARMY pueda tener acceso, se ha limitado a la venta de uno por persona.