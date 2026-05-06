Tips y recomendaciones para ver a BTS en el Zócalo de CDMX para no morir en el intento

No hay duda, la visita de BTS al Palacio Nacional este miércoles a las 5:00 PM ya está provocando euforia entre sus miles de fans mexicanos. Luego de que se confirmara de manera oficial la presencia de los integrantes de BTS para saludar a las fans desde uno de los balcones con dirección hacia el Zócalo capitalino, miles de personas ya se preparan para reunirse en el Centro Histórico. Por eso, pensando en tu bienestar, aquí van los mejores tips y recomendaciones para disfrutar el momento de forma segura, cómoda y sin pasar un mal rato.

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Tips y recomendaciones para ver a BTS en Palacio Nacional

Aquí te dejamos varias recomendaciones que te servirán para ver a los chicos de BTS en el Zócalo de la CDMX:

Llega temprano, pero mide tu tiempo

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que debes llegar temprano para evitar aglomeraciones. El saludo está programado a las 5:00 PM pero es muy probable que desde ahorita las personas comiencen a llegar y apartar lugar para tener mejor visibilidad. Es por eso que te recomendamos llegar con el tiempo bien medido para evitar pasar demasiadas horas bajo el sol.

Prepárate para el clima

El sol y el calor están a todo lo que da. No te olvides de llevar gorra o sombrilla pequeña (guárdala cuando salgan al balcón los chicos de BTS para que todos puedan ver). No olvides usar protector solar y mantenerte bien hidratada. Recuerda que no hay mucha sombra en el lugar, por lo que deberás prepararte, pues estarás varias horas en el sitio antes de poder verlos.

Lleva solo no necesario

Evita a toda costa las mochilas grandes con cosas innecesarias. Uno de los errores más comunes es cargar demasiadas cosas. Lo ideal es solo llevar:



Celula r con batería portátil

r con Agua

Identificación

Diner o o tarjeta

o o tarjeta Snack ligero

Evita los objetos voluminosos porque el movimiento entre la multitud puede ser complicado o hasta peligroso.

Ten a la vista tus objetos

Aunque ARMY es una comunidad muy unida, nunca se sabe si puede haber alguien que solo asista con malas intenciones, por lo que te recomendamos mantener a la vista tus objetos personales en todo momento para evitar robos.

Respeta a BTS… y también al resto del ARMY

Recuerda que todos van a disfrutar y ver de lejos a sus artistas favoritos, por lo que te recomendamos evitar empujones, persecuciones o situaciones invasivas. Muchos fans están promoviendo disfrutar el momento sin poner en riesgo la seguridad de nadie, algo que es muy importante.