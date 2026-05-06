Ni la IA lo vio venir: BTS en México y los MEJORES memes del Simulacro Nacional

Este 6 de mayo de 2026 se realizará el Simulacro Nacional en punto de las 11:00 am y en este día coincide que en el país y en la capital mexicana se encuentran los 7 integrantes de BTS para iniciar su gira por el país con 3 conciertos “sold out” en el Estadio GNP, por lo que esta coincidencia ha desatado una ola de memes de cómo es que vivirían este momento la banda surcoreana.

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Recordemos que la CDMX es una ciudad que ha aprendido a vivir día a día con la posibilidad de un sismo, por lo que los simulacros se han convertido en una práctica habitual, por lo que en este día que BTS se encuentra en nuestro país se ha pensado en cómo es que reaccionaría Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ¿te los imaginas ellos estarían seguramente en su hotel, estarían atendiendo las indicaciones de personal de Protección Civil, evacuando con calma, dirigiéndose al punto de reunión mientras les dicen: “no corro, no empujo no grito”?.

Ante esta duda, en redes sociales se han creado escenarios donde este episodio no tardaría en hacerse viral, videos e imágenes con reacciones de los idols internacionales enfrentando una realidad cotidiana para millones de personas en el país ha causado mucho morbo por lo que a continuación te dejamos lo mejores memes que muestran como viviría BTS el Simulacro Nacional.

Vtlverga los bts estuvieron en el simulacro de la alerta sismica, HERMANOS YA SON MEXAS pic.twitter.com/e5sbQONYWl — Chessyre (@byeliayan) May 6, 2026

bts 🤝 yo



experimentar un simulacro en cdmx por primera vez en nuestras vidas



que nervios pic.twitter.com/Sy5NLGUllE — yarirang⁷ ⊙⊝⊜ (@yanmaisvu) April 26, 2026

Esperemos no les pase, y que la alarma no los asuste mucho en el simulacro de hoy 😩



(Que ya pasaron dos días que tembló seguido y ni sonó esa cosa JAJAJA)#bts #army #mexico #humor pic.twitter.com/Vjx71XAVHk — Katya Jiménez (@jKato_19) May 6, 2026

Oficialmente BTS ha celebrado su primer Simulacro Nacional en México pic.twitter.com/iC18V4K3VO — BTS MÉXICO - BANGTACOS 🌮 (@BangtacosMexico) May 6, 2026

|Redes sociales

¿Cómo habrá sido el primer simulacro de #bts en México? 🤭💜 pic.twitter.com/9EvCfFCkmH — Sónica (@Sonica_mx) May 6, 2026

¿Por qué se realiza el Simulacro Nacional?

Los simulacros en el país tienen como objetivo principal preparar a los mexicanos y turistas que se encuentran en el país ante posibles sismos, un fenómeno natural frecuente que se registra en México. Estas actividades permiten también identificar rutas de evacuación, medir tiempos de reespuestas y reforzar protocolos de seguridad en hogares, escuelas y centros de trabajo.

Asimismo, estos simulacros tienen como objetivo fomentar la cultura de prevención que puede marcar la diferencia en una situación real. Tras eventos históricos que dejaron huella en la ciudad, los simulacros se han convertido en una herramienta clave para reducir riesgos y salvar vidas.