El NUEVO éxito del K-Pop en México: Más de la mitad de ‘ARIRANG’, el nuevo disco de BTS entran al Top 50 de Spotify de nuestro país

El comeback de BTS está siendo historia pura y no es solo por el que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook hayan vuelto a pisar un mismo escenario juntos, sino que las expectativas por escuchar nueva música de este gigante del K-Pop se había vuelto en todo un sueño para todo el ARMY de México y el mundo.

A tan solo unos días del estreno de 'ARIRANG' luego de 6 años, los Bangtan Boys han logrado meter las 14 canciones de su nuevo álbum en el top 50 de Spotify México, siendo este un hecho sin precedentes para el K-Pop, demostrando lo mucho que esta agrupación es querida en nuestro país.

¿Qué récord rompió BTS con su nuevo disco?

Como si meter todo un álbum en las 50 canciones más reproducidas de un país no era suficiente, también BTS logró que ‘ARIRANG’ tuviera más de 100 millones de reproducciones en menos de 24 horas de haber salido en plataformas, dejando en claro que además de un gran regreso, es un gran disco.

Este nuevo material discográfico llegó para marcar el año de la industria de la música, donde canciones como “SWIM”, “Body to Body”, “Hooligan”, “FYA” o “Aliens” han sido las más reproducidas en México y el mundo, donde incluso en el primer fin de semana se había logrado meter todo el disco en el top 50 de Spotify.

De hecho, la canción “SWIM” debutó como la #1 en varias listas de reproducción de todo el mundo, donde tanto fans de BTS como ajenos al K-Pop han destacado esta canción, siendo así que incluso este lunes la agrupación ha lanzado el instrumental de esta canción en plataformas de streaming.

¿Qué posiciones ocupan las canciones de ARIRANG de BTS en el top de Spotify en México?

En su segunda semana, las canciones de ‘ARIRANG’ continúan teniendo un gran éxito, donde estas son las que lucen en el top de México:

8. SWIM

22. Body to Body

35. Hooligan

37. FYA

40. Aliens

42. 2.0

44. NORMAL

45. they don't know about us

46. Merry Go Round

