¡Atención ARMY! Comparten detalles sobre el nuevo merch oficial de BTS como parte de su disco ‘ARIRANG': Preventa, puntos de venta y más

Este lunes HYBE ha compartido lo que será la nueva merch oficial de BTS como parte de su próximo disco de estudio ‘ARIRANG’, el cuál ha dejado a todo el ARMY del mundo más que contento pues todo apunta a que este año, la agrupación domine el mundo con esta era musical.

Si algo caracteriza a BTS es la creatividad que tienen en cada aspecto de su mundo musical, donde su identidad visual juega un rol muy importante dentro de la agrupación, por lo que este merch que llega de la mano con ‘ARIRANG’ será de suma importancia en los siguientes meses

¿Cuál es el nuevo merch de BTS?

A través de Weverse, se compartieron algunos de los artículos que saldrán a la venta, donde ha destacado:



Sudadera con capucha (roja o negra)

Gorra de béisbol (roja, negra)

Bolsos

Faldas

Sujetadores de cabello

Light Stick 4

Camiseta manga corta (BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)

Mercancía oficial del quinto álbum de BTS, "ARIRANG".

Llaveros

|Imágenes de HYBE

¿Cuándo estará disponible el nuevo merch de BTS?

A la vez, HYBE confirmó que la preventa en la app de Weverse será el 21 de marzo, aunque esta será únicamente para personas de Corea del Sur; mismas que también podrán adquirir algunos artículos de manera física en sus conciertos, en el Museo Nacional de Corea, en sus pop up store.

|Imágenes de HYBE

¿Cómo comprar merch de BTS desde México?

Lo más recomendable por ahora es no comprar alguna mercancía oficial pues se han reportado algunos casos con cargos muy costosos por las aduanas, por lo que lo ideal será esperar a que HYBE confirme alguna tienda física en México o un sistema de distribución más flexible para todo el mundo.

Lo más probable es que previo a sus conciertos en la Ciudad de México ya tengamos mayor detalle sobre los nuevos artículos oficiales de BTS, donde podría haber alguna pop-up especial en la capital o en el mismo Estadio GNP durante sus tres presentaciones.