BTS enciende la expectativa global: llega el nuevo tráiler de BTS THE COMEBACK LIVE “ARIRANG”

Como lo había anunciado el fenómeno del K-pop BTS, este miércoles 4 de marzo de 2026 se liberaron las primeras imágenes del tráiler BTS THE COMEBACK LIVE “ARIRANG” para iniciar la cuenta regresiva del próximo espectáculo que ofrecerán gratuitamente en la Plaza Gwanghwamun en Seúl Corea este 21 de marzo de 2026 previo a arrancar su gira mundial.

En el video que fue publicado y que tiene una duración de un minuto 19 segundos se logra ver como todo inicia con el anunció a la pausa que tendría la agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook y la cual causo gran tristeza a los fans, sin embargo, reiteran la promesa que les hicieron: "les prometimos a los fans que volveríamos", asimismo, dan avance de cómo los 7 se complementan en el escenario combinando energía y estilo.

Sentí que evolucionamos de alguna manera. Creo que los siete podemos seguir adelante y avanzar juntos

The trailer for BTS’ comeback live special on Netflix has been released.



Out March 21st.



Hora en la que se podrá ver BTS THE COMEBACK LIVE “ARIRANG” en México

BTS THE COMEBACK LIVE “ARIRANG” es parte del esperado regreso de la banda de K-pop más popular de los últimos años, más que una película o documental es la transmisión en vivo del primer concierto que ofrecerán después de haber realizado una pausa a los escenarios de casi 4 años por motivos personales, donde varios de sus integrantes tuvieron que acudir a cumplir con su servicio militar obligatorio.

En este 2026 BTS no solo sorprendió con su regreso, sino también por el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG, gira mundial y transmisión en vivo de su presentación gratuita en el corazón de Seúl.

Este espectáculo que ya genera grandes expectativas será transmitido por plataformas de streaming y cines el próximo 21 de marzo de 2026, en CDMX, México el horario programado para ver su concierto será a las 17:00 horas, por lo que ya puedes comenzar a organizar tu agenda para que no te pierdas el anhelado regreso de los intérpretes de Dynamite.