¿BTS se pasa al reguetón? “ARIRANG” rompe esquemas con Tyler Spry y El Guincho los genios detrás de Bad Bunny y Rosalía

Este 3 de marzo la banda surcoreana BTS adelantó los títulos que formarán parte de su nuevo proyecto musical “ARIRANG” que se lanzará este próximo 20 de marzo de 2026. Sin embargo, lo que destacó de este álbum es que en él participan Tyler Spry y El Guincho, productores que están vinculados con sonidos urbanos y latinos, además, destacan por trabajar con Rosalía y Bad Bunny.

Este tema que encendió las redes y comenzó a ganar terreno provocó que comenzarán a especularse varias teorías por parte del ARMY con respecto al trabajo que la agrupación compuesta por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook podría estar preparando, entre estas teorías esta que la banda de se incorporen al mundo del reggaetón como parte de su nueva etapa musical, otra es que hagan colaboraciones con exponentes del género y otra es que podrían estar preparando un tema en español.

La incorporación de estos reconocidos productores ha generado que las expectativos del COMEBACK de BTS sea alto, ya que Tyler Spry es reconocido por estar detrás del éxito de “DtMF” de Bad Bunny, mientras que El Guincho fue pieza clave en la producción de los discos “El mal querer” y “Motomami” de Rosalía, con sus proyectos ambos artistas redefinieron el pop en español y música urbana.

¿Quiénes son Tyler Spry y El Guincho?

El nombre de Tyler Spry está ampliamente relacionado con proyectos de música urbana, además, destaca por ser un productor y compositor estadounidense coon experiencia en el circuito del trap y el reggatón mainstream, su nombre aparece en los créditos de la canción 13 que lleva por nombre: "Please", misma que comparte créditos con James Esssien, Ryan Tedder y los integrantes de BTS, RM, Suga, J-Hope.

Asimismo, el originario de España, El Guincho, es productor, compositor y músico, es reconocido por fusionar ritmos tropicales, electrónicos y urbanos con estética vanguardista. Su nombre aparece dentro del disco en la canción "Hooligan", en este tema comparte créditos con RM, Suga, J-Hope.

Con ARIRANG a punto de estrenarse, la expectativa es alta. Si las teorías se confirman, BTS no solo estaría explorando nuevos territorios sonoros, sino también consolidando una fusión cultural.