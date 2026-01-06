Inicia la cuenta regresiva para el nuevo disco de BTS: Esto es lo que se sabe sobre su gira mundial y nueva era musical

Uno de los momentos más esperados por más de cinco largos años está por suceder… BTS acaba de iniciar la cuenta regresiva para su “comeback” o regreso oficial y no solo el ARMY, todo el mundo está al pendiente de lo que esta agrupación logrará con su nueva música.

Tras haber parado su actividad artística por motivos de la pandemia y luego de que cada integrante realizara su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y una incursión en solitario por algunos miembros, Bangtan Sonyeondan están listos para seguir conquistando al mundo con su arte.

¿Cuándo sale el nuevo disco de BTS?

A través de un comunicado se hizo oficial que la agrupación conformada por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lanzará su tan esperado nuevo disco este próximo 20 de marzo de 2026, además de que actualizaron sus redes y sitio web oficial de la banda, donde ha iniciado el reloj con una cuenta regresiva en lo que promete ser una primavera sin igual, pues además de este lanzamiento, se espera que se confirmen las fechas de su tour mundial.

De momento se sabe que este nuevo trabajo de estudio tendrá 14 tracks nuevos, al menos en esta primera versión, y es que tras más de 4 años, nuestros ídolos del K-Pop han pasado por casi una vida, donde además de crecer como personas y artistas se han enfocado en reconectar con sus orígenes, al menos así lo han dejado en claro en diversas ocasiones.

¿Qué se espera del nuevo disco de BTS?

Si bien, todo este nuevo trabajo se ha mantenido bajo privacidad total, podría ser que en las próximas semanas escuchemos el primer adelanto de esta nueva etapa musical, misma que vendrá acompañada de una gira que promete romper con todo, pues los miembros de BTS han confirmado que será la más grande de toda su carrera.

Este disco además de reconectar con su sonido y lo primero que escuchamos de BTS hace 12 años, también es un agradecimiento a su ARMY, quienes a pesar de todo el tiempo no los han olvidado, y al contrario, pareciera que cada vez los mantiene con mayor vigencia dentro de las listas de popularidad.

