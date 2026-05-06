BTS en el Zócalo: Ver EN VIVO y GRATIS los detalles HOY miércoles 6 de mayo de 2026 de su visita en CDMX; online y por internet, previo a sus conciertos en el estadio GNP

La euforia por los conciertos de BTS en México ha llegado, y hoy 06 de mayo previo a su primera presentación en el Estadio GNP, los integrantes estarán presentes en el Zócalo de la Ciudad de México para poder saludar a todo el ARMY quien desde el anuncio esta mañana se ha dado cita para acudir y encontrar el lugar perfecto para ver a sus idols.

¿A qué hora sale BTS a saludar en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo a la información que dieron a conocer los integrantes de BTS se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 5:00 p.m., sin embargo no se conoce el tiempo total que vayan a estar presentes ni si es que darán algunas palabras o solo harán acto de presencia.

¿Desde qué balcón saldrá BTS a saludar en Palacio Nacional de CDMX?

Hasta el momento no han aclarado desde qué balcón saldrán los de BTS a saludar al ARMY de México, pero en redes aseguran que podría ser a través del balcón principal de Palacio.